Maharajganj News: अब रात में बिजली फाल्ट होने पर तत्काल ठीक करेगी टीम

Maharajganj News: महराजगंज में उपभोक्ताओं के लिए रात में बिजली फाल्ट होने पर तत्काल सुधार की व्यवस्था की गई है। अवर अभियंता के नेतृत्व में नाइट शिफ्ट बिजली टीम शिकायत के तुरंत बाद मौके पर पहुंचेगी और बिजली सप्लाई बहाल करेगी। जिले के 370 मेगावाट क्षमता के 33 विद्युत उपकेंद्रों में ये टीमें कार्य करेंगी।

अब रात में बिजली फाल्ट होने पर तत्काल ठीक करेगी टीम

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। जिले के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। रात में बिजली फाल्ट होने पर तत्काल ठीक होगा। इसके लिए अवर अभियंता के नेतृत्व में नाइट शिफ्ट बिजली टीम काम करेगी। सूचना पर टीम मौके पर पहुंचेगी और फाल्ट ठीक कर बिजली सप्लाई बहाल करने का काम करेगी।

उपभोक्ताओं की संख्या जिले में चार लाख 96 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं को शेड्यूल के हिसाब से बिजली मिलनी है। इसके लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी से शेड्यूल जारी किया है। लेकिन विशेषकर रात में फाल्ट होने पर पूरी रात संबंधित फीडर या ट्रांसफार्मर की बिजली गुल रहती है। इससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। शिकायत पर बिजली प्रशासन फीडरवार नाइट शिफ्ट रोस्टर लागू करेगा। ऐसे में दिन की तरह रात में भी अवर अभियंता के नेतृत्व में बिजली टीम काम करेगी। फाल्ट होने पर की सूचना में मौके पर पहुंचकर तत्काल उसे ठीक कर बिजली सप्लाई बहाल की जाएगी।

अधिकारियों का कहना इंजी. राकेश मोहन, अधीक्षण अभियंता-विद्युत वितरण मंडल महराजगंज का कहना है कि दिन की तरह रात में शिफ्ट में बिजली टीम काम करेगी। इसके लिए फीडरवार नाइट शिफ्ट रोस्टर लागू किया जाएगा। फाल्ट या तकनीकी खराबी की सूचना पर टीम में मौके पर पहुंचेगी और उसे ठीक कर बिजली सप्लाई बहाल कराएगी।

144 टीम की सक्रियता जिले में 370 मेगावाट क्षमता के 33 विद्युत उपकेंद्र हैं। हर उपकेंद्र में कम से कम चार फीडर हैं। बिजली फाल्ट ठीक करने के लिए फीडरवार नाइट शिफ्ट टीम कार्य करेगी। ऐसे में दिन की तरह रात में भी 144 टीम सक्रिय रहेगी। सूचना पर संबंधित फीडर की टीम मौके पर पहुंचेगी और फाल्ट या अन्य तकनीकी खराबी दूर कर उपभोक्ताओं की बिजली सप्लाई बहाल करेगी।