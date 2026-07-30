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Maharajganj News: नकबजनी का खुलासा, चोरी के सामान व नगदी के साथ आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एकमा लक्ष्मीपुर गांव में हुई नकबजनी

Maharajganj News: नकबजनी का खुलासा, चोरी के सामान व नगदी के साथ आरोपित गिरफ्तार

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एकमा लक्ष्मीपुर गांव में हुई नकबजनी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी का गैस सिलेंडर, सफेद धातु के गहने व चोरी का सामान बेचने से मिले नगद रुपये बरामद कर न्यायालय चालान कर दिया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।जानकारी के अनुसार बीते 22 जुलाई को एकमा लक्ष्मीपुर निवासी संजय कुमार पुत्र सूर्यदेव अपने घर में ताला बंद कर पत्नी का इलाज कराने के लिए केएमसी अस्पताल महराजगंज गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने छत के जीने की बाहरी दीवार तोड़ी और घर में दाखिल होकर बक्से का ताला तोड़ दिया।

चोर बक्से में रखे सोने-चांदी के गहने, एक गैस सिलेंडर और नगदी चुरा ले गए। पीड़ित की तहरीर पर पुरंदरपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। बुधवार की सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की। उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह, कांस्टेबल श्यामसुंदर यादव, अमन सिंह व अखिलेश कुमार की टीम ने आरोपित रामसरन (20) पुत्र रामनिवास निवासी तिनकोनिया नर्सरी को उसी के गांव से गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष गौरव राय कन्नौजिया ने बताया कि आरोपित के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

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