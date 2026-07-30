Maharajganj News: नकबजनी का खुलासा, चोरी के सामान व नगदी के साथ आरोपित गिरफ्तार
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एकमा लक्ष्मीपुर गांव में हुई नकबजनी
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एकमा लक्ष्मीपुर गांव में हुई नकबजनी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी का गैस सिलेंडर, सफेद धातु के गहने व चोरी का सामान बेचने से मिले नगद रुपये बरामद कर न्यायालय चालान कर दिया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।जानकारी के अनुसार बीते 22 जुलाई को एकमा लक्ष्मीपुर निवासी संजय कुमार पुत्र सूर्यदेव अपने घर में ताला बंद कर पत्नी का इलाज कराने के लिए केएमसी अस्पताल महराजगंज गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने छत के जीने की बाहरी दीवार तोड़ी और घर में दाखिल होकर बक्से का ताला तोड़ दिया।
चोर बक्से में रखे सोने-चांदी के गहने, एक गैस सिलेंडर और नगदी चुरा ले गए। पीड़ित की तहरीर पर पुरंदरपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। बुधवार की सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की। उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह, कांस्टेबल श्यामसुंदर यादव, अमन सिंह व अखिलेश कुमार की टीम ने आरोपित रामसरन (20) पुत्र रामनिवास निवासी तिनकोनिया नर्सरी को उसी के गांव से गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष गौरव राय कन्नौजिया ने बताया कि आरोपित के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।