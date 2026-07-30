Maharajganj News: 150 पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पर्यावरण संरक्षण व हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 66वीं
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पर्यावरण संरक्षण व हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 66वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी डंडाहेड ने ग्राम फरेंदी तिवारी स्थित प्राथमिक विद्यालय धौरहरा में पौध रोपण अभियान चलाया। एसएसबी जवानों, शिक्षकों व विद्यार्थियों ने मिलकर 150 फलदार व छायादार पौधे लगाए, और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। सहायक उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार सहित एसएसबी के जवान, प्रधानाध्यापिका संगीता चौधरी, विद्यालय के शिक्षक व 35 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सभी ने अधिक से अधिक पौधे लगाने व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
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