Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Maharajganj News: महराजगंज में तीन मासूमों की मौत पर फूटा गुस्सा, कार्रवाई की मांग को लेकर अंतिम संस्कार रोका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

Maharajganj News: महराजगंज में निर्माणाधीन अमृत सरोवर में डूबकर तीन किशोरों की मौत ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। अंतिम संस्कार रोकने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाया। मृतकों के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुकदमे की मांग की। प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।

महराजगंज में तीन मासूमों की मौत पर फूटा गुस्सा, कार्रवाई की मांग को लेकर अंतिम संस्कार रोका
महराजगंज में तीन मासूमों की मौत पर फूटा गुस्सा, कार्रवाई की मांग को लेकर अंतिम संस्कार रोका

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सिसवा के मीराबाई नगर स्थित निर्माणाधीन अमृत सरोवर में डूबकर तीन किशोरों की मौत पर लोगों में आक्रोश बना हुआ है। सोमवार की सुबह लोगों ने नगरपालिका के जिम्मेदारों के खिलाफ भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए अंतिम संस्कार को रोक दिया। शवों को दरवाजे पर रखने के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। लोग कार्यदायाी संस्था के साथ नगर पालिका के ईओ, जेई और चेयरमैन पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक व पुलिस अफसरों के समझाने और कार्रवाई का भरोसा देने के बाद भारी सुरक्षा के बीच तीनों किशोरों का अंतिम संस्कार हुआ। एहतियात के तौर पर कई थानों की पुलिस व पीएसी की तैनाती की गई थी.

ये भी पढ़ें:Maharajganj News: ठेकेदार के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, पीड़ित परिवार को 4-4 लाख का मुआवजा

घटना का विवरण

नगर पालिका परिषद सिसवा के मीराबाई नगर स्थित करोड़ों रुपये की लागत से बन रहे निर्माणाधीन अमृत सरोवर में डूबकर रविवार को हुई तीन किशोरों की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में गम और आक्रोश का माहौल है। अंतिम संस्कार से पहले मृतकों के परिजनों ने प्रशासन के सामने कड़ा विरोध जताते हुए मांग की कि केवल कार्यदाई संस्था दीपक कंस्ट्रक्शन के खिलाफ ही नहीं, बल्कि नगर पालिका परिषद के जिम्मेदारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। परिजनों का आरोप था कि निर्माणाधीन अमृत सरोवर में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे और लापरवाही के कारण तीन मासूमों की जान चली गई.

ये भी पढ़ें:Maharajganj News: महराजगंज में पोखरे में नहा रहे तीन किशोर डूबे, मौत

प्रशासन की पेशकश

मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर कोठीभार थाना प्रभारी अखिलेश कुमार वर्मा, तहसीलदार अमित कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। अधिकारियों ने परिजनों को समझाया कि कार्यदाई संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है तथा विवेचना के दौरान यदि अन्य अधिकारियों या जिम्मेदार लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके नाम भी मुकदमे में जोड़े जा सकते हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि निर्माणाधीन अमृत सरोवर की गुणवत्ता और निर्माण कार्य की पहले से जांच चल रही है तथा पूरे मामले पर जिलाधिकारी की सीधी नजर बनी हुई है.

प्रशासन के आश्वासन पर माने लोग

काफी देर तक चली वार्ता के बीच मौके पर मौजूद अधिकारियों ने आला अधिकारियों से परिजनों की बात कराई। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। खेखड़ा घाट पर भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीनों दोस्तों का अंतिम संस्कार किया गया। एक साथ तीन चिताओं के जलने का दर्दनाक दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं.

दुर्घटना का कारण

नहाते समय तीन किशोरों की डूबकर गई थी जान. रविवार दोपहर करीब एक बजे मीराबाई नगर के पोखरा टोला निवासी राजवीर (13) पुत्र उमेश यादव, नीतीश यादव (12) पुत्र रमेश यादव, रोहन (13) पुत्र रामलखन तथा कृष्णा रौनियार (15) पुत्र कबूतर रौनियार निर्माणाधीन अमृत सरोवर में नहाने गए थे। नहाते समय रोहन, नीतीश और कृष्णा गहरे पानी और दलदल में फंसकर डूबने लगे। राजवीर किसी तरह बाहर निकल आया और रस्सी के सहारे दोस्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। इसके बाद उसने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मृतकों में नीतीश कक्षा 6, रोहन कक्षा 7 और कृष्णा कक्षा 9 का छात्र था। कृष्णा और रोहन अपने-अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। कृष्णा के पिता सब्जी व्यवसाय करते हैं, जबकि रोहन के पिता मेडिकल स्टोर पर कार्यरत हैं। वहीं नीतीश के पिता खेती-किसानी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं.

सभी की उम्मीदें

हर कोई चाहता है निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे सिसवा क्षेत्र में शोक के साथ-साथ जिम्मेदारों के खिलाफ आक्रोश है। परिजनों और स्थानीय लोगों की मांग है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अधिकारियों के आश्वासन पर लोग माने और अंतिम संस्कार को राजी हुए.

सामान्य प्रश्न

इस दुर्घटना में कितने किशोरों की मौत हुई?
इस दुर्घटना में तीन किशोरों की मौत हुई।
ये भी पढ़ें:Maharajganj News: पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे डीएम-एसपी, परिजनों को बंधाया ढांढस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Maharajganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।