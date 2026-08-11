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Maharajganj News: बिजली टावर में लगे फंदे पर लटका मिला युवक का शव, सनसनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज के निचलौल थानाक्षेत्र के रुद्रौली गांव में बिजली के टावर में एक युवक का शव लटका मिला। मृतक की पहचान रामकोकिल उर्फ दरोगा चौधरी के रूप में हुई है, जो अविवाहित था। मंगलवार सुबह शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बिजली टावर में लगे फंदे पर लटका मिला युवक का शव, सनसनी
बिजली टावर में लगे फंदे पर लटका मिला युवक का शव, सनसनी

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। निचलौल थानाक्षेत्र के रुद्रौली गांव के उत्तर सीवान में मंगलवार की सुबह बिजली के टावर में लगे फंदे में एक युवक का शव लटकता हुआ देखा गया। इसे देखने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दे दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस जरूरी कार्रवाई में जुट गई। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

मृतक की पहचान

ग्रामीणों ने मृतक की पहचान रामकोकिल उर्फ दरोगा चौधरी (28) के रूप में की है। वह इसी गांव के बसंत चौधरी का पुत्र था और दो भाइयों में छोटा था। परिजनों के मुताबिक युवक अविवाहित था, जबकि उसकी बहन की शादी हो चुकी है। वह बाहर कमाने गया था और एक सप्ताह पहले घर लौटा था। सुबह करीब पांच बजे नित्यक्रिया के लिए निकले ग्रामीणों की नजर बिजली टावर की ओर गई, जहां युवक का शव फंदे पर लटका मिला।

पुलिस कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसओ योगेंद्र कुमार राय ने बताया कि युवक के शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

युवक का शव किस जगह पर मिला?
युवक का शव निचलौल थानाक्षेत्र के रुद्रौली गांव के उत्तर सीवान में बिजली के टावर में मिला।
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