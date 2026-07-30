Maharajganj News: पत्नी की हत्या के छह दिन बाद पति की भी मौत, पोस्टमार्टम को भेजा गया शव
Maharajganj News: महराजगंज में श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के कुड़वा गांव में पत्नी की हत्या के छह दिन बाद पति शिवनारायण की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पत्नी का शव पहले ही मिला था। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। परिवार ने पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार किया।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के कुड़वा उर्फ मुड़कटिया गांव में पत्नी की हत्या के छह दिन बाद उसके पति शिवनारायण की भी गुरुवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
शिवनारायण की पत्नी की हत्या
गत शुक्रवार सुबह शिवनारायण की पत्नी रुक्मिणी का खून से लथपथ शव घर के बाहर चारपाई पर मिला था। इस मामले में पुलिस दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गुरुवार सुबह शिवनारायण की मौत की खबर फैलते ही गांव में चर्चा का माहौल बन गया। ग्रामीणों के अनुसार कुछ लोग मौत का कारण हार्ट अटैक बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मान रहे हैं।
परिजन और पोस्टमार्टम
परिजनों के मुताबिक शिवनारायण का इलाज गोरखपुर के एक निजी मनोचिकित्सक से चल रहा था। परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं। बड़ा बेटा गुलशन शुरुआत में पिता के शव का पोस्टमार्टम कराने के पक्ष में नहीं था। वहीं गुलशन के मामा के घर वाले भी शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष के समझाने-बुझाने पर परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हो गए।
मौत के कारण
थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
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