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Maharajganj News: हजारीलाल हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार, एक बाल अपचारी संरक्षण में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज के खड़खोड़ा गांव में पुरानी रंजिश के कारण 30 वर्षीय हजारीलाल की कुदाल से हत्या कर दी गई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

हजारीलाल हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार, एक बाल अपचारी संरक्षण में
हजारीलाल हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार, एक बाल अपचारी संरक्षण में

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। बृजमनगंज थाना क्षेत्र के खड़खोड़ा गांव में रविवार रात पुरानी रंजिश में 30 वर्षीय युवक हजारीलाल की कुदाल से मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आरोपित बाल अपचारी है। पुलिस उसको पुलिस संरक्षण में जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा के नेतृत्व में एसआई गजेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी आलोक कुमार, आरक्षी हृदयराम यादव, संदीप गौतम, प्रवीण कुमार यादव व आकिब की टीम ने दबिश देकर नामजद आरोपी उमेश साहनी पुत्र कोइल तथा रामप्यारे साहनी पुत्र रामकरन उर्फ जरलाहे निवासी खड़खोड़ा को गिरफ्तार कर लिया।

मृतक के पिता राजकुमार निवासी हरैया-पुरंदरपुर की तहरीर पर पुलिस ने हत्या व योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम देने के आरोप में केस दर्ज किया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है。

हजारीलाल के बारे में जानकरी

हरैया का मूल निवासी था हजारीलाल, दस साल पहले खड़खोड़ा में बसा था

हजारीलाल मूल रूप से पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के हरैया गांव का रहने वाला था। पहले वह नेपाल में रहकर काम करता था। करीब दस वर्ष पूर्व उसने खड़खोड़ा गांव में जमीन खरीदकर अपना मकान बनाया और परिवार संग यहीं बस गया। वह गांव में पट्टे पर पोखरा लेकर मत्स्य पालन का कारोबार करता था। शुरुआत में उसने एक पोखरा लिया था, जबकि वर्तमान में उसके पास तीन पोखरे थे।

हत्या का कारण

पुरानी रंजिश को लेकर हुई वारदात, दो मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

मामले में पुरानी रंजिश व विवाद की बात सामने आ रही है। हजारीलाल की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसके परिवार में पत्नी के अलावा दो छोटे बच्चे हैं। इसमें एक बेटा व एक बेटी हैं। दोनों की उम्र छह-सात साल के करीब है। घटना के बाद से पत्नी व मासूम बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि दर्ज मुकदमे के आधार पर गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

आधिकारिक बयान

विधिक कार्रवाई की जा रही : एएसपी

एएसपी सिद्धार्थ का कहना है कि बृजमनगंज थाना क्षेत्र के खड़खोड़ा गांव में हजारीलाल की हत्या के मामले में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है व एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है व मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

सामान्य प्रश्न

हजारीलाल की हत्या क्यों हुई?
हजारीलाल की हत्या पुरानी रंजिश के कारण हुई।
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