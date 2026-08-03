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Maharajganj News: सीओ के लिखित आश्वासन पर माने लोग, किशोर का हुआ अंतिम संस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: -रोहिन नदी में डूबने से 17 वर्षीय किशोर की मौत का मामलापुरंदरपुर क्षेत्र के कानपुर नर्सरी के पास रोहिन नदी में डूबे किशोर के शव का अंतिम संस्कार रविवा

Maharajganj News: सीओ के लिखित आश्वासन पर माने लोग, किशोर का हुआ अंतिम संस्कार

Maharajganj News: भगवानपुर, हिन्दुस्तान संवाद। पुरंदरपुर क्षेत्र के कानपुर नर्सरी के पास रोहिन नदी में डूबे किशोर के शव का अंतिम संस्कार रविवार को परिजन काफी मान-मनौव्वल के बाद किए। शनिवार की शाम शव पहुंचने के बाद किशोर की हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। दरवाजे पर शव रखकर हंगामा कर दिया था। सूचना पर चार थानों की पुलिस के साथ पहुंचे सीओ नौतनवा बसांत सिंह ने परिजनों को मनाना शुरू किया, लेकिन लोग नहीं माने। रविवार की शाम सीओ के लिखित आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए और रोहिन के कल्याणपुर घाट पर किशोर का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पूछताछ के लिए कुछ लोगों को उठाया है。

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परिजन का आरोप

सिसहनिया उर्फ शीशमहल निवासी हरिश्चन्द्र अग्रहरी ने पुरन्दरपुर पुलिस को दी तहरीर में लिखा है कि उसके 17 वर्षीय पुत्र तरुन अग्रहरी को बीते गुरुवार को दिन में 12 बजे घर से उसके दोस्त बाइक पर बिठाकर कानपुर नर्सरी ले गए। वहां ले जाकर उसकी हत्या करने के बाद शव को रोहिन नदी में फेंक दिया। सूचना दी कि वह डूब गया है। काफी तलाश के बाद शुक्रवार को 24 घंटे बाद उसका शव बरामद हुआ था। शव बरामद होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। किशोर के पिता ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजकर जांच शुरू की थी। शनिवार की शाम शव घर पहुंचते ही परिजनों ने हंगामा कर दिया और कहा कि जब तक आरोपित गिरफ्तार नहीं कर लिये जाते तब तक बे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

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आरोपी और जांच

आठ लोगों पर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

तरून अग्रहरी तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। हाईस्कूल में पढ़ता था। परिजनों के अनुसार वह दोस्तों के साथ घूमने का शौकीन था और इसी शौक ने उसकी जान ले ली। बड़े भाई राहुल अग्रहरी, पिता, माता व छोटे भाई का रो-रो कर बुरा हाल है।

सीओ समेत चार थाने की पुलिस दूसरे दिन भी रही

किशोर के गांव शव पहुंचने पर एहतियात के तौर पर सीओ नौतनवा ने परसामलिक, बरगदवा, नौतनवा व पुरन्दरपुर थानाध्यक्ष समेत पुलिस फोर्स लगा दी थी। दूसरे दिन रविवार को भी पुलिस मौजूद रही। पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ।

परिजनों को समझा-बुझाकर और कारवाई का आश्वासन देकर शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। पूछताछ व जांच-पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी।

बसंत सिंह, सीओ नौतनवा

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किशोर तरुन अग्रहरी की हत्या का आरोप किस पर लगाया गया है?
परिजनों ने किशोर के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है।
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