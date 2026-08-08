Maharajganj News: 41.62 करोड़ से सुदृढ़ होगी जिले की बिजली आपूर्ति व्यवस्था, बजट जारी
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जिले के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बहुत जल्द
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जिले के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बहुत जल्द लो-वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती से उन्हें निजात मिलेगी। इसके लिए शासन ने बिजनेस प्लान के तहत 41.62 करोड़ जारी किया है। एक नया विद्युत उपकेंद्र बनाने के साथ ही जर्जर तार व ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे। 338 ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि होने के साथ ही 68 नए ट्रांसफार्मर लगेंगे।
उपभोक्ताओं के लिए नया शेड्यूल
जिले में चार लाख 96 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं को शेड्यूल के हिसाब से बिजली मिलनी है। इसके लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी ने शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के अनुसार जिला मुख्यालय नगर निकायों को 24 घंटे बिजली मिलनी है। अन्य निकायों को तीन शिफ्ट में 21 घंटे बिजली मिलनी है। जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को तीन शिफ्ट में 18 घंटे बिजली मिलनी है। लेकिन जर्जर तार व ट्रांसफार्मर के चलते उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज की मार झेलनी पड़ रही है। इतना ही ओवरलोड से हाफ रहे फीडर व ट्रांसफार्मर से अघोषित बिजली कटौती की मार झेलनी पड़ रही है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए शासन ने बिजनेस प्लान 2026-27 के तहत जिले के बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने का आदेश दिया है। इस प्लान की तहत 522 कार्य होने हैं। इनमें जिले में दौड़ रहे जर्जर तार व ट्रांसफार्मर बदलने के साथ ही खपत के हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाना है। इसके लिए 41.62 करोड़ बजट भी जारी कर दिया है। दिसंबर 2026 तक इन प्लान के सभी कार्य को पूरा करना है। बिजली प्रशासन ने धन मिलते ही इन कार्यों को पूरा करने में जुट गया है। कार्यदायी संस्था को बिजनेस प्लान के सभी कार्यों को दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है।
ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि
338 ट्रांसफार्मरों की होगी क्षमतावृद्धि 68 लगेंगे नए ट्रांसफार्मर
बिजनेस प्लान में जिले में ओवरलोड चल रहे 338 ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि होगी। 68 नए ट्रांसफार्मर लगेंगे। इसके लिए अवर अभियंता के टीम ने सर्वे कर कार्यदायी संस्था को रिपोर्ट उपलब्ध कराया है।
नया विद्युत उपकेंद्र
प्लान में खेमपिपरा में नया विद्युत उपकेंद्र बनेगा। कार्यदायी संस्था ने विद्युत उपकेंद्र बनाने में जुट गई है। दिसंबर तक विद्युत उपकेंद्र कार्य पूरा कर विभाग को हैंडओवर करना है। अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल महराजगंज इंजी. राकेश मोहन ने बताया कि बिजनेस प्लान के सभी कार्यों को दिसंबर तक पूरा करना है। इसके लिए कार्यदायी संस्था को सख्त निर्देश दिया गया है। प्लान के सभी कार्य पूरा होते ही उपभोक्ताओं की बिजली समस्या से निजात मिलेगी।
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