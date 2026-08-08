Maharajganj News: 41.62 करोड़ से सुदृढ़ होगी जिले की बिजली आपूर्ति व्यवस्था, बजट जारी

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जिले के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बहुत जल्द लो-वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती से उन्हें निजात मिलेगी। इसके लिए शासन ने बिजनेस प्लान के तहत 41.62 करोड़ जारी किया है। एक नया विद्युत उपकेंद्र बनाने के साथ ही जर्जर तार व ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे। 338 ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि होने के साथ ही 68 नए ट्रांसफार्मर लगेंगे।

उपभोक्ताओं के लिए नया शेड्यूल

जिले में चार लाख 96 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं को शेड्यूल के हिसाब से बिजली मिलनी है। इसके लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी ने शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के अनुसार जिला मुख्यालय नगर निकायों को 24 घंटे बिजली मिलनी है। अन्य निकायों को तीन शिफ्ट में 21 घंटे बिजली मिलनी है। जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को तीन शिफ्ट में 18 घंटे बिजली मिलनी है। लेकिन जर्जर तार व ट्रांसफार्मर के चलते उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज की मार झेलनी पड़ रही है। इतना ही ओवरलोड से हाफ रहे फीडर व ट्रांसफार्मर से अघोषित बिजली कटौती की मार झेलनी पड़ रही है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए शासन ने बिजनेस प्लान 2026-27 के तहत जिले के बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने का आदेश दिया है। इस प्लान की तहत 522 कार्य होने हैं। इनमें जिले में दौड़ रहे जर्जर तार व ट्रांसफार्मर बदलने के साथ ही खपत के हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाना है। इसके लिए 41.62 करोड़ बजट भी जारी कर दिया है। दिसंबर 2026 तक इन प्लान के सभी कार्य को पूरा करना है। बिजली प्रशासन ने धन मिलते ही इन कार्यों को पूरा करने में जुट गया है। कार्यदायी संस्था को बिजनेस प्लान के सभी कार्यों को दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है।