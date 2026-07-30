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Maharajganj News: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की रफ्तार सुस्त, चार माह में सिर्फ 20 युवाओं को मिला ऋण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत महराजगंज जिले में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में विफलता देखने को मिल रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में चार माह में केवल 20 युवाओं को ऋण वितरित किया गया है। इसके चलते योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं।

Maharajganj News: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की रफ्तार सुस्त, चार माह में सिर्फ 20 युवाओं को मिला ऋण

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की सरकार की मंशा महराजगंज जिले में अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के चार माह बीतने के बाद भी योजना के तहत केवल 20 युवाओं को ही ऋण वितरित किया जा सका है। इससे योजना के क्रियान्वयन और बैंक स्तर पर लंबित मामलों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

योजना की प्रगति

उपायुक्त उद्योग नीरज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में इस वित्तीय वर्ष के लिए 128 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष विभाग ने अब तक 104 आवेदन विभिन्न बैंकों को भेजे हैं। इनमें से केवल 29 आवेदनों को बैंकों ने स्वीकृति दी है, जबकि सिर्फ 20 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया है। उद्योग विभाग का कहना है कि लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए बैंकों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

हर महीने औसतन लाभ

वित्तीय वर्ष 2026-27 के चार महीने बीत चुके हैं। इस दौरान केवल 20 लाभार्थियों को ऋण मिल सका है। यानी औसतन हर महीने सिर्फ पांच युवाओं को ही योजना का लाभ मिला। इस रफ्तार से वार्षिक लक्ष्य हासिल करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।

स्वीकृति और वितरण में अंतर

बैंकों ने 29 आवेदनों को स्वीकृति दी, लेकिन उनमें भी केवल 20 लाभार्थियों को ही ऋण वितरित हो सका। यानी स्वीकृत मामलों में भी नौ लाभार्थी अब तक ऋण मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

योजना के तहत कितने लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया है?
योजना के तहत केवल 20 युवाओं को ही ऋण वितरित किया गया है।
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