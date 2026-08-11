Maharajganj News: सुन्दरीकृत पोखरों की साफ-सफाई अपडेट रखें कर्मचारी
Maharajganj News: महराजगंज में नपा अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता मंगल ने शहर के सुन्दरीकरण और साफ-सफाई की प्राथमिकता की। उन्होंने शास्त्रीनगर के पोखरे और नेशनल हाईवे सर्विस लेन पर पौधों की देखभाल का जायजा लिया। डॉ. मंगल ने निर्माण कार्य को मानक के अनुसार करने के निर्देश दिए और ठेकेदारों को साफ-सफाई के मामले में लापरवाही न बरतने को कहा।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। शहर के सुन्दरीकृत पोखरों, कर पथ और नेशनल हाइवे सर्विस लेन पर लगे डेकोरेटेड प्लांट की रख-रखाव का जायजा लेने के बाद नपा अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता मंगल ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाना प्राथमिकता है। इसमें किसी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।शास्त्रीनगर के जिला उद्योग चौराहा स्थित सुन्दरीकृत पोखरे पर सभासद डॉ. सिद्धार्थनाथ शुक्ला के साथ पहुंचकर उन्होंने पोखरे की साफ-सफाई का जायजा लिया। पोखरे के चारों तरफ बनी इंटरलाकिंग में घास देख नाराजगी जाहिर की। वाटर एटीएम मशीन की पानी की नियमित जांच और साफ-सफाई अपडेट रखने का निर्देश दिया। इसके बाद अध्यक्ष फरेंदा रोड नेशनल हाइवे के सर्विस लेन पर लगे डेकोरेटेड प्लांट में पानी और साफ-सफाई ठीक रखने का निर्देश दिया।
यहां से अध्यक्ष कर पथ पहुंची। व्यायाम उपकरणों की स्थिति जानने के साथ ही साफ-सफाई व्यवस्था अपडेट रखने का निर्देश दिया। यहां से अध्यक्ष नेहरूनगर वार्ड में बन रहे इंटरलाकिंग व नाली निर्माण का जायजा लिया। ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्माण कार्य मानक के हिसाब से होना चाहिए। इस मौके पर सभासद बृज किशोर सिंह, सपा जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव, प्रणय गौतम, सफाई नायक इंद्रासन और ऋषभ दूबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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