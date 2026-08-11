Maharajganj News: सुन्दरीकृत पोखरों की साफ-सफाई अपडेट रखें कर्मचारी

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। शहर के सुन्दरीकृत पोखरों, कर पथ और नेशनल हाइवे सर्विस लेन पर लगे डेकोरेटेड प्लांट की रख-रखाव का जायजा लेने के बाद नपा अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता मंगल ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाना प्राथमिकता है। इसमें किसी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।शास्त्रीनगर के जिला उद्योग चौराहा स्थित सुन्दरीकृत पोखरे पर सभासद डॉ. सिद्धार्थनाथ शुक्ला के साथ पहुंचकर उन्होंने पोखरे की साफ-सफाई का जायजा लिया। पोखरे के चारों तरफ बनी इंटरलाकिंग में घास देख नाराजगी जाहिर की। वाटर एटीएम मशीन की पानी की नियमित जांच और साफ-सफाई अपडेट रखने का निर्देश दिया। इसके बाद अध्यक्ष फरेंदा रोड नेशनल हाइवे के सर्विस लेन पर लगे डेकोरेटेड प्लांट में पानी और साफ-सफाई ठीक रखने का निर्देश दिया।