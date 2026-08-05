Maharajganj News: ताइक्वांडो के 26 पदक विजेताओं का डीएम ने किया सम्मानित

Maharajganj News: महराजगंज में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 26 पदक विजेता खिलाड़ियों को जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना की और प्रशासन की ओर से बेहतर अवसर और सहयोग का आश्वासन दिया। पैरामाउंट एकेडमी के विद्यार्थियों ने भी कई स्वर्ण पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया।

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर जनपद का गौरव बढ़ाने वाले 26 पदक विजेता खिलाड़ियों को मंगलवार को जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने अपने कार्यालय कक्ष में सम्मानित किया।

खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन खिलाड़ियों को प्रशस्ति देकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि महराजगंज में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहां के खिलाड़ी लगातार राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। प्रशासन खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा।

पदक विजेताओं की सूची जिला सचिव अभिषेक कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जनपद के खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीतकर महराजगंज का मान बढ़ाया। स्वर्ण पदक विजेताओं में श्रीजा थापा, रूही गुप्ता, अधीश साहनी, अंशिका श्रीवास्तव, दिव्यांश गुप्ता, अन्मेश प्रताप सिंह, अनिकेश चौरसिया, श्रीजय पटेल, अधिश्री शुक्ल, अरना गुप्ता, अरूज वत्स व नीलू पाण्डेय शामिल रहे। रजत पदक विजेताओं में रिशु प्रजापति, गौरी पटेल, स्वास्तिका शर्मा, आभ्र गुप्ता, आराध्या पटेल, जुबेर अहमद व सत्यम मिश्रा ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं कांस्य पदक विजेताओं में वीर पाण्डेय, अंकित चौहान, प्रिंस वर्मा, अरशद अली, राजनंदिनी वर्मा, अंशिका पटेल व नीतू यादव ने पदक जीतकर जनपद का नाम रोशन किया।

प्रतियोगिता में अन्य की उपस्थिति इस दौरान जिला विकास अधिकारी, इंडिपेंडेंस स्कूल एलायंस के अध्यक्ष दशरथ गुप्ता, हाजी अजहर खान के प्रबंधक सलीम खान, प्रशिक्षक आदित्य जायसवाल, रियाज अली, आकाश चौधरी, सौजन्य स्नेह प्रियदर्शी, फराज अहमद तथा खिलाड़ियों के अभिभावक भी मौजूद रहे।

पैरामाउंट एकेडमी का प्रदर्शन राज्य स्तरीय ताइक्वांडो में पैरामाउंट के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन

महराजगंज। द पैरामाउंट एकेडमी के विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई स्वर्ण पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया। उत्कृष्ट प्रदर्शन पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। संजय पटेल, अधीश साहनी, अंशिका श्रीवास्तव, शिवांश देवराज, अभिषेक शुक्ला और अपूर्वा सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। विद्यालय प्रबंधन ने खिलाड़ियों की सफलता पर खुशी जताते हुए इसे उनके परिश्रम, प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम बताया。