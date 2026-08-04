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Maharajganj News: प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के जिला अध्यक्ष बने डिप्टी सीएमओ डॉ. केपी सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव हुआ। सभी पदों पर एक-एक नामांकन होने के कारण सभी प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष डॉ. केपी सिंह ने चिकित्सकों के सम्मान तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करने का वादा किया।

Maharajganj News: प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के जिला अध्यक्ष बने डिप्टी सीएमओ डॉ. केपी सिंह

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ महराजगंज का द्विवार्षिक अधिवेशन व चुनाव मंगलवार को सीएमओ कार्यालय सभागार में हुआ। सभी पदों पर एक-एक नामांकन होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया।जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार व जिला रिटर्निंग अधिकारी डॉ. अखिलेश यादव ने बताया कि बीते एक अगस्त को हुए नामांकन में जिलाध्यक्ष पद के लिए डिप्टी सीएमओ डॉ. केपी सिंह, महिला उपाध्यक्ष पद पर डॉ. रोमा गुप्ता, सामान्य उपाध्यक्ष के दो पदों पर डिप्टी सीएमओ डॉ. वीर विक्रम सिंह व डॉ. अरूण गुप्ता, जिला सचिव पद पर डॉ. राजेश द्विवेदी, वित्त सचिव पद पर डॉ. अखिलेश यादव, संपादक पद पर डॉ. अमित कुमार व सदस्य कार्यकारिणी पद पर डॉ. अमित विक्रम सिंह ने नामांकन दाखिल किया था।

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मुख्य अतिथि सीएमओ डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष डॉ. केपी सिंह ने कहा कि उनकी कार्यकारिणी चिकित्सकों के सम्मान, अधिकारों व समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेगी। संचालन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष भागवत सिंह ने किया।

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