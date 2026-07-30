Maharajganj News: तीखी धूप और उमस ने किया बेहाल, 35 डिग्री पर पहुंचा पारा

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। बुधवार को फिर जिले में दिनभर तेज धूप और उमस भरी

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। बुधवार को फिर जिले में दिनभर तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। सुबह से ही खिली धूप दोपहर तक और तीखी हो गई, जिससे अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और उमस के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। दोपहर के समय बाजारों और प्रमुख सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में आवाजाही काफी कम रही।

गर्मी और उमस का असर गर्मी और उमस का असर सबसे अधिक राहगीरों, ऑटो चालकों, मजदूरों और खुले में काम करने वाले लोगों पर देखने को मिला। लोग धूप से बचने के लिए छांव और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आए। कई स्थानों पर दोपहर के समय बाजारों में भीड़ कम रही और लोग आवश्यक कार्य निपटाकर जल्द घर लौटते दिखे। शाम के समय धूप की तीव्रता कुछ कम हुई, लेकिन हवा में नमी अधिक रहने के कारण उमस से राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी और उमस का असर बना रह सकता है।

दोपहर में बाजारों में घटी रौनक तेज धूप और उमस के कारण दोपहर के समय मुख्य बाजारों और सड़कों पर सामान्य दिनों की अपेक्षा कम भीड़ दिखाई दी। आवश्यक कार्य से निकले लोग भी जल्द अपने गंतव्य की ओर लौटते नजर आए।

किसानों की बढ़ी चिंता लगातार उमस और तेज धूप के कारण किसान भी मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। किसानों का कहना है कि अच्छी वर्षा होने से धान सहित खरीफ फसलों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने किसानों को मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी है।

दोपहर में घरों में कैद रहे लोग तेज धूप और उमस के कारण दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक अधिकांश लोग घरों में ही रहे। जरूरी काम होने पर ही लोग बाहर निकले। सार्वजनिक स्थानों और पार्कों में भी लोगों की संख्या काफी कम रही।

बारिश का इंतजार उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को अब अच्छी बारिश का इंतजार है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में बारिश होती है तो तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

मौसम वैज्ञानिक बोले जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज महराजगंज के मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिवाकर सिंह ने बताया कि वातावरण में नमी अधिक होने के कारण उमस महसूस हो रही है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि बुधवार को पूरा दिन आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रही। अगले एक-दो दिनों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और कहीं-कहीं हल्की वर्षा की संभावना भी है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।