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Maharajganj News: एजुकेटर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, मेरिट के आधार पर होगी तैनाती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती के लिए साक्षात्कार चल रहा है। समित के सदस्य सभी अभ्यर्थियों का गहन साक्षात्कार ले रहे हैं। 390 आवेदन में से 130 योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। यह प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी। चयनित अभ्यर्थियों को 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तैनात किया जाएगा।

Maharajganj News: एजुकेटर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, मेरिट के आधार पर होगी तैनाती

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। विकास भवन में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार चल रहा है। सीडीओ महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्य एक-एक अभ्यर्थी का गहन साक्षात्कार ले रहे हैं। दूसरे दिन सौ में से 35 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार में हिस्सा लिया। 31 जुलाई तक चलने वाली इस प्रक्रिया के बाद मेरिट सूची तैयार कर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा।

साक्षात्कार प्रक्रिया

जिले के 130 बाल वाटिकाओं में ईसीसीई एजुकेटरों की तैनाती की जानी है। इसके लिए कुल 390 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत 130 योग्य अभ्यर्थियों का अंतिम चयन होगा। भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रतिदिन निर्धारित संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है। बुधवार को 100 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजा गया था, जिनमें से 35 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। इससे पूर्व पहले दिन भी सौ में से 35 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

कमेटी में शामिल अधिकारी

साक्षात्कार के लिए गठित चयन समिति में अध्यक्ष सीडीओ महेंद्र सिंह के अलावा बीएसए सुरजीत सिंह, डायट प्राचार्य अभिजीत सिंह, डीपीओ वीना वर्मा, जिला सेवायोजन अधिकारी पवन पटेल व महामाया आईटी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य शामिल हैं। कमेटी के सदस्यों ने बच्चों के पोषण के अलावा कई सवाल पूछे।

एजुकेटर की जिम्मेदारियाँ

चयनित अभ्यर्थियों को जिले की चयनित 130 बाल वाटिकाओं में तैनात किया जाएगा। ये ईसीसीई एजुकेटर 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के नामांकित बच्चों को खेल-खेल में पढ़ना-लिखना सिखाएंगे। इसके साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न रचनात्मक और शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होगी। इस दौरान जिला समन्वयक दिनेश मिश्र के अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य कर्मी मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

ईसीसीई एजुकेटर की भर्ती कब तक चलेगी?
ईसीसीई एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी।
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