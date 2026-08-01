Maharajganj News: मिश्रौलिया गांव के पास मृत अवस्था में मिला तेंदुआ, गर्दन पर दांत का निशान

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग के निचलौल रेंज के ग्राम मिश्रौलिया गांव के

मिश्रौलिया गांव के पास मृत अवस्था में मिला तेंदुआ, गर्दन पर दांत का निशान

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग के निचलौल रेंज के ग्राम मिश्रौलिया गांव के पश्चिम गन्ने के खेत के समीप शनिवार सुबह एक मृत तेंदुआ को ग्रामीणों ने देखा। इसे देखने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खेत की पगडंडी पर पड़े तेंदुए के शव को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।

ग्रामीणों की भीड़ मिश्रौलिया गांव की महिलाएं भोर में गांव की खेतों की ओर जा रही थीं। इस दौरान इस गांव के राजवंशी के गन्ने के खेत के पास चकरोड पर उन्हें तेंदुए का शव दिखाई दिया। महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ लग गई।

जांच प्रक्रिया ग्रामीणों के अनुसार शुक्रवार रात में क्षेत्र में तेंदुओं की तेज दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दो तेंदुओं के बीच हुए आपसी संघर्ष में यह घटना हुई है। मौके पर पहुंचे रेंजर सुनील राव ने टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के क्षेत्र से साक्ष्य जुटाने का कार्य शुरू कराया। रेंजर ने बताया कि मृत तेंदुआ अभी बच्चा है, इसकी उम्र छह महीने से एक वर्ष के बीच रही होगी। इस घटना के पीछे जंगली जानवरों के आपसी संघर्ष की बात सामने आ रही है। मृत तेंदुए के गर्दन पर दांत के निशान पाए गए हैं। पशु चिकित्सकों की टीम दोपहर बाद तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम करेगी.

मृत तेंदुए का निरीक्षण डीएफओ निरंजन सुर्वे ने बताया कि मृत तेंदुए की उम्र तकरीबन एक वर्ष प्रतीत हो रही है। उसके शरीर पर ऊपर और नीचे दांतों के गहरे निशान मिले हैं। घटनास्थल के आसपास बड़े नर तेंदुए के पैरों के निशान भी पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया बड़े तेंदुए के हमले में उसकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है। तेंदुए की मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।