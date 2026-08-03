Maharajganj News: तेंदुए की गुर्राहट से दहशत में ग्रामीण, वन विभाग कर रही निगरानी
Maharajganj News: -मिश्रौलिया के किसान दे रहे पहरानिचलौल रेंज के ग्राम मिश्रौलिया में शनिवार को गन्ने के खेत के पास तेंदुआ का शव मिलने के बाद एक अन्य तेंदुए का गन्ने क
Maharajganj News: निचलौल, हिन्दुस्तान संवाद। निचलौल रेंज के ग्राम मिश्रौलिया में शनिवार को गन्ने के खेत के पास तेंदुआ का शव मिलने के बाद एक अन्य तेंदुए का गन्ने के खेतों में मौजूदगी महसूस की जा रही है। इस तेंदुए की गुर्राहट से आसपास गांवों के लोग दहशत में हैं। इससे बचाव के लिए ग्रामीण भी रात में पहरा दे रहे हैं।मिश्रौलिया गांव के पश्चिम गन्ने के खेत के मेड़ पर ग्रामीणों ने एक तेंदुए का शव देखा था। मृत तेंदुए के गर्दन पर दांत के निशान पाए गए। ऐसे में यह माना जा रहा है कि दो तेंदुओं के आपसी संघर्ष में इस तेंदुए की मौत हुई है।
वन विभाग के जिम्मेदारों की बात माने तो मृत तेंदुए की उम्र छह महीने से एक वर्ष के बीच रही होगी। इसके कुछ दिन पहले एक मादा तेंदुए के अपने शावकों के साथ मौजूद रहने की भी बात सामने आई थी। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि तेंदुए के शावक की मौत हुई है और शावक की मौत के बाद वयस्क तेंदुआ द्वारा गन्ने के खेत में खोजबीन करते हुए गुर्राहट की जा रही है। इससे मिश्रौलिया, बैठवलिया, गुलरभार आदि गांवों के लोग भयभीत हैं। ग्रामीण इधर से आने जाने ने डरे हुए हैं और गन्ने के खेतों की तरफ जाने से कतरा रहे हैं। रेंजर सुनील राव ने बताया कि जंगल के आसपास के गांवों में गन्ने और केले के खेतों में तेंदुए की मौजूदगी है। इसके लिए वनकर्मियों द्वारा लगातार गश्त की जा रही है और इसकी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।
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