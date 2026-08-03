Maharajganj News: गुरली गांव में घुसे तेंदुए ने तीन कुत्तों का किया शिकार

Maharajganj News: -गांव में तेंदुए के आने से ग्रामीणों में दहशतनिचलौल रेंज के ग्राम गुरली में रविवार को जंगल से भटककर आए एक तेंदुए ने तीन कुत्तों का शिकार कर लिया। इस घ

Maharajganj News: ​कटहरी, हिन्दुस्तान संवाद। निचलौल रेंज के ग्राम गुरली में रविवार को जंगल से भटककर आए एक तेंदुए ने तीन कुत्तों का शिकार कर लिया। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत बना हुआ है। सूचना पर पहुंचे वन दारोगा ने ग्रामीणों को जंगली जानवरों से बचाव के लिए जागरूक किया।

जंगल में तेंदुए की दहशत गांव में एक बार फिर जंगली जानवर की मौजूदगी से सनसनी मच गई। इस गांव में भोर में आए जंगली जानवर ने आवारा कुत्ते को अपना निवाला बना लिया, जिससे इलाके के ग्रामीणों में भय है। ​ग्रामीणों के अनुसार शनिवार की रात में भी इस जानवर ने गांव के दो आवारा कुत्तों पर हमला कर उन्हें मार डाला था। रात में आहट सुनकर जब गांव के गौरव दुबे, अमरजीत सिंह, परदेसी, हरी लाल राजभर, लखन और सुरजीत सिंह समेत अन्य लोग लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे, तो जानवर जंगल की तरफ भाग निकला। इसके बाद रविवार को जानवर ने फिर से गांव में घुसकर एक और कुत्ते का शिकार कर लिया। गांव के लोगों ने बताया कि यह जानवर पिछले 15 दिनों से लगातार ग्राम के आसपास मंडरा रहा है। तकरीबन 15 दिन पहले भी इसने गांव के जोखू प्रजापति की एक बकरी को अपना शिकार बनाया था। अब तक यह हिंसक जानवर एक बकरी और तीन कुत्तों को मार चुका है। निचलौल रेंज के गुरली बीट के वन दारोगा रविन्द्र प्रताप ने बताया कि गांव में तेंदुए के आने की सूचना मिली है। ग्रामीणों को इससे बचाव के लिए जागरूक किया गया है। जंगली जानवर की निगरानी के लिए लगातार गश्त की जा रही है।

गुरली गांव में घुसे तेंदुए ने तीन कुत्तों का किया शिकार महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम।

निचलौल रेंज के ग्राम गुरली में रविवार को जंगल से भटककर आए एक तेंदुए ने तीन कुत्तों का शिकार कर लिया। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत बना हुआ है। सूचना पर पहुंचे वन दारोगा ने ग्रामीणों को जंगली जानवरों से बचाव के लिए जागरूक किया। गांव में एक बार फिर जंगली जानवर की मौजूदगी से सनसनी मच गई। इस गांव में भोर में आए जंगली जानवर ने आवारा कुत्ते को अपना निवाला बना लिया, जिससे इलाके के ग्रामीणों में भय है। ​ग्रामीणों के अनुसार शनिवार की रात में भी इस जानवर ने गांव के दो आवारा कुत्तों पर हमला कर उन्हें मार डाला था। रात में आहट सुनकर जब गांव के गौरव दुबे, अमरजीत सिंह, परदेसी, हरी लाल राजभर, लखन और सुरजीत सिंह समेत अन्य लोग लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे, तो जानवर जंगल की तरफ भाग निकला। इसके बाद रविवार को जानवर ने फिर से गांव में घुसकर एक और कुत्ते का शिकार कर लिया। गांव के लोगों ने बताया कि यह जानवर पिछले 15 दिनों से लगातार ग्राम के आसपास मंडरा रहा है। तकरीबन 15 दिन पहले भी इसने गांव के जोखू प्रजापति की एक बकरी को अपना शिकार बनाया था। अब तक यह हिंसक जानवर एक बकरी और तीन कुत्तों को मार चुका है। निचलौल रेंज के गुरली बीट के वन दारोगा रविन्द्र प्रताप ने बताया कि गांव में तेंदुए के आने की सूचना मिली है। ग्रामीणों को इससे बचाव के लिए जागरूक किया गया है। जंगली जानवर की निगरानी के लिए लगातार गश्त की जा रही है।