Maharajganj News: 16 सौ मीटर में संदीप व आठ सौ मीटर में सुभाष रहे विजेता
Maharajganj News: बरगदवा के ग्राम लक्ष्मीपुर में शीशगढ़ जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 1600 मीटर दौड़ में संदीप यादव ने प्रथम जबकि 800 मीटर दौड़ में सुभाष गौड़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा हुई और सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।
Maharajganj News: बरगदवा। बरगदवा के ग्राम लक्ष्मीपुर युवा ग्राउंड टीम की ओर से शीशगढ़ जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में दो भागों में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 16 सौ मीटर की दौड़ में संदीप यादव अरदौना ने प्रथम, शैलेश यादव निवासी दोगहरा ने द्वितीय तथा अभय यादव निवासी मंगलापुर ने तृतीय पुरस्कार हासिल किया। 800 मीटर दौड़ में सुभाष गौड़ निवासी रुदलापुर प्रथम, विशाल रौनियार निवासी बेलहियां द्वितीय व दीपक यादव निवासी जिगिनिहवां तृतीय स्थान पर रहे। इनको अतिथियों ने पुरस्कृत किया। मुख्य अतिथि प्रतिनिधि राजेश यादव, अरविंद यादव, राम आशीष यादव, प्रह्लाद मौर्य, मंजूर आलम, देवी प्रसाद, धनंजय त्रिपाठी, डा. अभिषेक त्रिपाठी, दीपलाल यादव व पुरुषोत्तम यादव आदि ने इसका शुभारंभ किया।
इस दौरान संचालन अध्यापक मनोज यादव ने किया, जबकि कमेटी के विपिन यादव, दशरथ, नजिंदर यादव, राजकुमार, कुलदीप, संदीप, प्रिंस, दीपेंद्र, गंगासागर, अक्षय प्रजापति, अकरम, साहबान व हरिकेश आदि मौजूद रहे।
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