Maharajganj News: क्षेत्र बंटवारा को लेकर पनियरा थाने में जुटे किन्नर, हंगामा

Maharajganj News: महराजगंज में किन्नर समाज ने क्षेत्र बंटवारे के मुद्दे पर पनियरा थाने में एकत्र होकर विवाद का समाधान किया। पुलिस की सूझबूझ और धैर्य से स्थिति नियंत्रण में रही, और दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अपनी सीमाएं तय की। अंततः सभी लोग शांतिपूर्वक लौट गए।

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। शादी-विवाह एवं जन्मोत्सव जैसे मांगलिक अवसरों पर बधाई गाकर लोगों को आशीर्वाद देने वाले किन्नर समाज के लोग बुधवार को एक अनूठे विवाद को लेकर पनियरा थाने में एकत्र हुए। बातचीत के दौरान अचानक किन्नर हंगामा करने लगे। पर पुलिस कर्मियों ने सूझबूझ व धैर्य के साथ स्थिति को संभाल मामला शांत कराया। इसके बाद किन्नर वापस लौट गए।

क्षेत्र बंटवारे का मुद्दा किन्नरों का यह मामला क्षेत्र बंटवारे को लेकर था। इसको लेकर विभिन्न क्षेत्रों से अपने गुरुओं के साथ करीब एक दर्जन वाहनों में सवार होकर बड़ी संख्या में किन्नर थाने पहुंचे थे। अचानक बड़ी संख्या में किन्नरों का जमावड़ा देख लोगों में कौतूहल मच गया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में नेग वसूलने की सीमा को लेकर पिछले तीन-चार दिनों से किन्नरों के दो गुटों के बीच खींचतान चल रही थी। इस विवाद को सुलझाने एवं अपनी-अपनी सीमाएं तय करने के उद्देश्य से दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे। बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर किन्नर आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे।

पुलिस की भूमिका इससे कुछ देर के लिए स्थिति असहज होने लगी। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने बेहद सूझबूझ, धैर्य एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए स्थिति को संभाला। माहौल शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का अवसर दिया, जिससे मामला बिगड़ने नहीं पाया और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ गई। काफी देर तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच क्षेत्र बंटवारे को लेकर सर्वसम्मति बन गई। आपसी बातचीत में किन्नरों ने छिटपुट विरोध को दरकिनार कर क्षेत्र की सीमा का निर्धारण किया और बहुमत के आधार पर सहमति जताई।

वापसी का क्रम आपसी रजामंदी कायम होने पर विवाद शांत हो गया। इसके बाद किन्नर समाज के लोग अपने-अपने वाहनों से वापस लौट गए। पनियरा पुलिस ने सभी को अपनी-अपनी सीमा तक सुरक्षित पहुंचाया। इस मामले में पनियरा थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह का कहना है कि किन्नर समुदाय के लोग क्षेत्र बंटवारा के लिए आए थे। आपसी सहमति के बाद सभी लोग शांतिपूर्वक चले गए।