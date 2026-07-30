Maharajganj News: नपा के कार्यों की जांच को एडीएम ने गठित की टीम
Maharajganj News: महराजगंज में एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार ने नगर पालिका परिषद कार्यों की जांच के लिए अधिकारियों की टीम बनाई है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गुप्ता की शिकायत पर 2023-24 और 2024-25 में हुए कार्यों की जांच की जाएगी। इसमें सड़क निर्माण में मानकों के उल्लंघन का आरोप है।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार ने नगर पालिका परिषद महराजगंज में होने वाले कार्यों की जांच के लिए अधिकारियों की दो सदस्यीय टीम गठित कर दी है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गुप्ता की शिकायत के क्रम में जांच टीम 2023-24 व 2024-25 में हुए कार्यों की भौतिक और अभिलेखीय जांच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट एडीएम को देगी।आरटीआई कार्यकर्ता ने कई बिन्दुओं पर जांच की मांग की है। इसके अलावा कई सड़कों की जांच की मांग की है। आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण में मानकों व नियमों का पालन नहीं किया गया है। मोरंग बालू की जगह सफेद बालू का प्रयोग किया गया है।
सीमेंट, बालू, कंकरीट का अनुपात भी ठीक नहीं है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एडीएम ने दो सदस्यीय टीम गठित किया है। इसकी जांच के लिए अपर उप जिलाधिकारी सदर तथा सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग को नामित किया है। जांच टीम संयुक्त रूप से स्थलीय व अभिलेखीय जांच करेगी।
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