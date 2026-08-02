Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Maharajganj News: स्थायी लोक अदालत ने वादी को 58,172 रुपये का मुआवजा चेक सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

Maharajganj News: महराजगंज में स्थायी लोक अदालत ने बीमा वाद संख्या 89/2023 के तहत अखिलेश यादव को 58,172 रुपये का मुआवजा चेक सौंपा। यह राशि मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 5 जून 2026 को पारित आदेश के अनुसार दी गई। इस अवसर पर अधिवक्ता मधुसूदन पांडेय भी मौजूद रहे।

स्थायी लोक अदालत ने वादी को 58,172 रुपये का मुआवजा चेक सौंपा
स्थायी लोक अदालत ने वादी को 58,172 रुपये का मुआवजा चेक सौंपा

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। स्थायी लोक अदालत महराजगंज में शनिवार को एक बीमा वाद का निस्तारण करते हुए वादी को मुआवजे की राशि का चेक प्रदान किया गया। अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत राकेश मालवीय ने अपने विश्राम कक्ष में वादी अखिलेश यादव को 58,172 रुपये की अवार्ड राशि का चेक सौंपा। अध्यक्ष ने बताया कि अखिलेश यादव बनाम प्रबंधक मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाद संख्या 89/2023 में 5 जून 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में बीमा कंपनी द्वारा अवार्ड राशि जमा कर दी गई थी। इसके बाद शनिवार को स्थायी लोक अदालत द्वारा वादी अखिलेश यादव को 58,172 रुपये का चेक प्रदान किया।

इस अवसर पर अधिवक्ता मधुसूदन पांडेय भी उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Maharajganj Latest News Akhilesh Yadav

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।