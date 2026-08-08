Maharajganj News: शिक्षकों के अभिनव प्रयोगों ने जीता दिल, कृतिका को मिला पहला स्थान

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित नवाचार महोत्सव में जनपद के शिक्षकों ने शिक्षा को रोचक, प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने वाले अभिनव प्रयोगों का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने अपने नवाचारों के माध्यम से यह बताया कि सीमित संसाधनों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकती है। पूरे आयोजन के दौरान नवाचारी शिक्षण मॉडल, टीएलएम और गतिविधि आधारित शिक्षण की खूब सराहना हुई।

प्रतियोगिता में पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय खेसरारी मंसाछपरा सिसवा की शिक्षिका कृतिका चौधरी ने अपने उत्कृष्ट नवाचार के दम पर पहला स्थान प्राप्त किया। पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय गिरहिया निचलौल के शिक्षक अरविन्द विश्वकर्मा को दूसरा व कंपोजिट विद्यालय बौलिया बाबू सिसवा के शिक्षक विद्यासागर प्रजापति को तीसरा स्थान मिला।

निर्णायक मंडल की भूमिका

प्रतियोगिता के निर्णायक जीएसवीएस इंटर कालेज महराजगंज के प्रवक्ता अमरेन्द्र शर्मा, राजकीय हाईस्कूल बरवा राजा के प्रभारी प्रधानाध्यापक रामजी, राजकीय बालिका इंटर कालेज महराजगंज की प्रभारी प्रधानाचर्य अनामिका पांडेय, राजकीय इंटर कॉलेज नैनिया के प्रभारी प्रधानाचार्य सर्वेश पटेल व महराजगंज इंटर कालेज के प्रवक्ता गोरखनाथ भारती रहे। इस दौरान डायट प्राचार्य अभिजीत सिंह ने सम्मानित कर सभी का उत्साह वर्धन किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षकों के नवाचारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालयों में ऐसे प्रयोग बच्चों की सीखने की क्षमता, रचनात्मकता और सहभागिता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। इस दौरान कार्यक्रम की नोडल अधिकारी दिव्या गुप्ता, सह-नोडल अर्जुन शाही व डॉ. सूरज प्रकाश मिश्र रहे। इस दौरान पूजा चौधरी, संजय कुमार, सुनील कुमार भारती, डॉ. अरशद जमील आदि मौजूद रहे।