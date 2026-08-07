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Maharajganj News: प्रोजेक्ट पहचान: घर-घर स्क्रीनिंग से चिह्नित होगा 28 बीमारियों से घिरा बचपन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। अक्सर जन्मजात कमियों या शारीरिक व मानसिक रूप से पिछड़ने के

प्रोजेक्ट पहचान: घर-घर स्क्रीनिंग से चिह्नित होगा 28 बीमारियों से घिरा बचपन
प्रोजेक्ट पहचान: घर-घर स्क्रीनिंग से चिह्नित होगा 28 बीमारियों से घिरा बचपन

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। अक्सर जन्मजात कमियों या शारीरिक व मानसिक रूप से पिछड़ने के कारण मासूमों का बचपन असमय ही अंधकार में डूब जाता है। सही समय पर बीमारी का पता न चलने से मामूली कमियां भी ताउम्र की दिव्यांगता बन जाती हैं। इसी पीड़ा को दूर करने व हर बच्चे को स्वस्थ जीवन देने के उद्देश्य से डीएम गौरव सिंह सोगरवाल के पहल पर जिले में प्रोजेक्ट पहचान की शुरुआत की गई है। इस मुहिम का लक्ष्य छह वर्ष तक के बच्चों में 28 प्रकार की गंभीर बीमारियों व कमियों की समय रहते पहचान कर सही इलाज कराना है।

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अभियान के उद्देश्य

अभियान के तहत सीएचओ, एएनएम, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 222 में से 185 क्लस्टर में प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। प्रशिक्षण के बाद गांव-गांव बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू होगी। बच्चों में बीमारियों की पहचान फोर-डी श्रेणी में होगी। इसमें जन्मजात शारीरिक दोष (डिफेक्ट्स एट बर्थ), पोषण व खून की कमी (डेफिशिएंसीज), बचपन की बीमारियां (डिजीजेज) व विकास में देरी (डेवलपमेंटल डिलेज एंड डिसेबिलिटीज) शामिल हैं। सर्वेक्षण में रीढ़, दिल, दिमाग, आंख-कान की विकृति, गंभीर एनीमिया, कुपोषण, दौरे, टीबी, कुष्ठ, ऑटिज्म, देर से बोलना-चलना व उंगलियों का जुड़ा होना जैसी समस्याओं पर खास नजर रहेगी। डॉक्टरों के अनुसार शुरुआती दौर में बीमारी पकड़ में आने से इलाज आसान हो जाएगा।

डीएम का बयान

डीएम गौरव सिंह सोगरवाल का कहना है कि प्रोजेक्ट पहचान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य की सटीक ट्रैकिंग और उन्हें समय पर चिकित्सकीय मदद पहुंचाना है। इस पहल से अति गंभीर एवं कुपोषित बच्चों को शुरुआती चरण में ही चिह्नित कर उन्हें बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

स्क्रीनिंग प्रक्रिया

स्क्रीनिंग में बच्चों का बनेगा सामान्य, निगरानी व रेफरल डेटाबेस

प्रशिक्षण के बाद बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए गांव-गांव अभियान चलाया जाएगा। यह टीम घर-घर जाकर बच्चों की सेहत का जायजा लेगी। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों को प्रोजेक्ट पहचान का रजिस्टर उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें चिह्नित बच्चों का डेटाबेस बनाया जाएगा। स्क्रीनिंग के बाद बच्चे को सामान्य, निगरानी या रेफरल श्रेणी में रखा जाएगा। जब तक बच्चे का अस्पताल में पूरा इलाज या जांच नहीं हो जाती, तब तक रेफरल प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रोजेक्ट पहचान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
प्रोजेक्ट पहचान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य की सटीक ट्रैकिंग और उन्हें समय पर चिकित्सकीय मदद पहुंचाना है।
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