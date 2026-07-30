Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Maharajganj News: महराजगंज के तीन अलग-अलग राइस मिल में आयकर विभाग की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

Maharajganj News: महराजगंज में आयकर विभाग की जांच ने राइस मिल संचालकों में हड़कंप मचा दिया है। तीन अलग-अलग राइस मिलों पर पिछले 24 घंटे से आयकर विभाग की टीमें दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। इन मिलों से नेपाल में चावल का बड़ा निर्यात किया जाता है और टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है।

Maharajganj News: महराजगंज के तीन अलग-अलग राइस मिल में आयकर विभाग की जांच

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। नौतनवा तहसील क्षेत्र के तीन अलग-अलग राइस मिलों पर आयकर विभाग की जांच से राइस मिल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे से तीनों राइस मिल के अंदर आयकर विभाग की तीन टीमें पड़ताल कर रही हैं। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारी अभी भी कुछ बताने को तैयार नहीं हैं।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: बेगूसराय में आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी के घर पर इनकम टैक्स की रेड

राइस मिलों की स्थिति

सीमा पर स्थित राइस मिलों से ही नेपाल में बड़े पैमाने पर चावल का निर्यात किया जाता है, जिसमें कागजों का खेल कर बड़े पैमाने पर सरकार को जाने वाले राजस्व शुल्क में भी चूना लगाया जा रहा है। ऐसे ही कुछ जानकारी के साथ आयकर विभाग की टीम राइस मिलों पर छापेमारी कर दस्तावेजों को जुटाने में लगी हुई है।

छापेमारी की प्रक्रिया

नौतनवा थाना क्षेत्र के सम्पतिहा के निकट स्थित एक राइस मिल में बुधवार की शाम से ही आयकर विभाग की टीम दाखिल हुई तो अभी तक उनकी कार्रवाई जारी है। वहीं पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के दो राइस मिलों में आयकर विभाग की दूसरी टीम भी छापेमारी करने में जुटी हुई है। नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में संचालित राइस मिलों पर आयकर विभाग की छापेमारी में अधिकारी दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और स्टॉक की जांच पड़ताल में जुटे बताए जा रहे हैं। राइस मिलों के नेपाल से बड़े पैमाने पर लेनदेन मैं टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है।

व्यापार में अनियमितताएँ

फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत और नेपाल में व्यापार कर बड़े पैमाने पर आए अर्जित किया जाने का भी मामला जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत-नेपाल की सीमा पर स्थित कुछ राइस मिलों से चावल की खेप नेपाल में पहुंचाई जाती है। इसमें दस्तावेजों के ही उलट फेर कर बड़ा खेल खेला जाता है।

सामान्य प्रश्न

आयकर विभाग ने कहाँ छापेमारी की?
आयकर विभाग ने महराजगंज के नौतनवा तहसील क्षेत्र के तीन अलग-अलग राइस मिलों पर छापेमारी की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Crime News Maharajganj Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।