Maharajganj News: 70 लाख की लागत से बनी अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ
Maharajganj News: बृजमनगंज, हिन्दुस्तान संवाद।शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए नगर पंचायत बृजमनगंज ने रत्तूपुर वार्ड में अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्र
Maharajganj News: बृजमनगंज, हिन्दुस्तान संवाद। शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए नगर पंचायत बृजमनगंज ने रत्तूपुर वार्ड में अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। नगर अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने इसका उद्घाटन किया। इस पहल से क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक एवं बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध होगा।करीब 70 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस डिजिटल लाइब्रेरी में आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यहां एक साथ 70 विद्यार्थियों के बैठकर अध्ययन करने की व्यवस्था है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर सिस्टम, वातानुकूलित अध्ययन कक्ष तथा बिजली कटौती के दौरान निर्बाध पढ़ाई के लिए इनवर्टर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
उद्घाटन के दौरान नगर अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने कहा कि नगर पंचायत का उद्देश्य बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़कर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर देना है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह डिजिटल लाइब्रेरी बृजमनगंज के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का केंद्र बनेगी और उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव साबित होगी। इस अवसर पर सभासद बुधिराम चौरसिया, झीनक विश्वकर्मा, धर्मेंद्र चौरसिया, राजन चौरसिया, अनिल मणि, सनी रैना, सिद्धेश्वर चौरसिया, रामनाथ सहित अनेक गणमान्य लोगों ने भाग लिया।
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