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Maharajganj News: अवैध कटान करते एक गिरफ्तार, वन विभाग ने बरामद की लकड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: कार्रवाईसोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग की पकड़ी रेंज अंतर्गत महलगंज प्रथम बीट में वन विभाग की टीम ने रविवार की भोर में अभियान चलाकर अवैध कटान के खिलाफ कार्र

Maharajganj News: अवैध कटान करते एक गिरफ्तार, वन विभाग ने बरामद की लकड़ी

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग की पकड़ी रेंज अंतर्गत महलगंज प्रथम बीट में वन विभाग की टीम ने रविवार की भोर में अभियान चलाकर अवैध कटान के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने मौके से एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से अवैध रूप से काटे गए पेड़ को बरामद कर लिया。

जानकारी

जानकारी के अनुसार वन विभाग को सूचना मिली थी कि महलगंज प्रथम बीट क्षेत्र में कुछ लोग अवैध रूप से हरे-भरे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय वनाधिकारी के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। देर रात हो रही बारिश के बीच टीम ने जंगल में घेराबंदी की। मौके से अवैध कटान कर रहे एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। वन विभाग द्वारा आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई की जा रही है। वन दरोगा बृजेश चौहान व विपुल मिश्रा के नेतृत्व में वन रक्षक विक्रांत सिंह एवं चौकीदार ऋत्विक मोहम्मद ने आरोपित को पकड़ा।

वन क्षेत्राधिकारी की घोषणा

वन क्षेत्राधिकारी पकड़ी सुशांत मणि त्रिपाठी ने बताया कि वन संपदा और वन्यजीवों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अवैध कटान और तस्करी में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान जारी रहेगा। आमजन से अपील है कि जंगल या वन अपराध से जुड़ी कोई भी सूचना मिले तो तुरंत वन विभाग को दें।

सामान्य प्रश्न

अवैध कटान के खिलाफ वन विभाग ने कब और कहाँ कार्रवाई की?
वन विभाग ने रविवार की भोर में महलगंज प्रथम बीट में अवैध कटान के खिलाफ कार्रवाई की।
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