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Maharajganj News: समाधान दिवस के आदेश को 12 दिन बाद भी सड़क से नहीं हटा अवैध कब्जा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। नगर पालिका परिषद महराजगंज के वार्ड नंबर सात जयप्रकाशनगर (बैकुंठपुर)

Maharajganj News: समाधान दिवस के आदेश को 12 दिन बाद भी सड़क से नहीं हटा अवैध कब्जा

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। नगर पालिका परिषद महराजगंज के वार्ड नंबर सात जयप्रकाशनगर (बैकुंठपुर) में सरकारी सड़क पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के मामले में एसडीएम सदर के आदेश के 12 दिन बीत जाने के बाद भी पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है।जयप्रकाशनगर निवासी दिनेश सिंह श्रीनेत ने बीते 18 जुलाई को सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर अपने घर के पीछे स्थित सरकारी रास्ते से अवैध कब्जा हटवाने की गुहार लगाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए एसडीएम सदर ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को तत्काल सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटवाने का निर्देश दिया था। आदेश के बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने अब तक धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

पीड़ित का कहना है कि यदि जल्द ही अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो वे इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करेंगे। इस मामले में अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जांच टीम का गठन कर दिया गया है। अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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