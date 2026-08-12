Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Maharajganj News: मृत युवक की हुई पहचान, सिद्धार्थनगर का रहने वाला था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

Maharajganj News: महराजगंज के बृजमनगंज थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति की पहचान राजू शिल्पकार के रूप में हुई। उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वह कई महीनों से लापता थे। परिवार के सदस्यों ने मोर्चरी हाउस जाकर शव की पहचान की और बाद में शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

Maharajganj News: मृत युवक की हुई पहचान, सिद्धार्थनगर का रहने वाला था

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। बृजमनगंज थाना क्षेत्र के बृजमनगंज-फरेंदा मार्ग पर समय माता स्थान मोड़ के पास दो दिन पूर्व मृत अवस्था में मिले व्यक्ति की पहचान हो गई है। सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति की पहचान राजू शिल्पकार निवासी रानीगंज टोला लक्ष्मीनगर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि पुलिस द्वारा मृतक की पहचान के लिए पंपलेट छपवाकर सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराया गया था।प्रचार-प्रसार के बाद मिली सूचना के आधार पर मृतक के भाई शिवपूजन सहित परिवार के अन्य सदस्य महराजगंज मोर्चरी हाउस पहुंचकर शव की पहचान की।

परिजनों ने बताया कि राजू की मानसिक स्थिति कई वर्षों से ठीक नहीं थी और उन्हें कम दिखाई देता था। वह करीब तीन-चार माह से घर से लापता थे। पहचान के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Maharajganj Latest News Road Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।