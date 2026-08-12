Maharajganj News: मृत युवक की हुई पहचान, सिद्धार्थनगर का रहने वाला था
Maharajganj News: महराजगंज के बृजमनगंज थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति की पहचान राजू शिल्पकार के रूप में हुई। उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वह कई महीनों से लापता थे। परिवार के सदस्यों ने मोर्चरी हाउस जाकर शव की पहचान की और बाद में शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। बृजमनगंज थाना क्षेत्र के बृजमनगंज-फरेंदा मार्ग पर समय माता स्थान मोड़ के पास दो दिन पूर्व मृत अवस्था में मिले व्यक्ति की पहचान हो गई है। सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति की पहचान राजू शिल्पकार निवासी रानीगंज टोला लक्ष्मीनगर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि पुलिस द्वारा मृतक की पहचान के लिए पंपलेट छपवाकर सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराया गया था।प्रचार-प्रसार के बाद मिली सूचना के आधार पर मृतक के भाई शिवपूजन सहित परिवार के अन्य सदस्य महराजगंज मोर्चरी हाउस पहुंचकर शव की पहचान की।
परिजनों ने बताया कि राजू की मानसिक स्थिति कई वर्षों से ठीक नहीं थी और उन्हें कम दिखाई देता था। वह करीब तीन-चार माह से घर से लापता थे। पहचान के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया।
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