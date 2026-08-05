Maharajganj News: 222 क्लस्टरों में शुरू हुआ प्रोजेक्ट पहचान का प्रशिक्षण अभियान

Maharajganj News: महराजगंज में शून्य से छह वर्ष के बच्चों के विकास के लिए प्रोजेक्ट पहचान के तहत प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया है। 222 क्लस्टरों में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और एएनएम का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित करना है।

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। जनपद में शून्य से छह वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास व प्रारम्भिक अवस्था में विकासात्मक बाधाओं की समय रहते पहचान के लिए प्रोजेक्ट पहचान के तहत क्लस्टर स्तर पर प्रशिक्षण अभियान शुरू हो गया है। डीएम गौरव सिंह सोगरवाल के अभिनव पहल के अंतर्गत जिले के 222 क्लस्टरों में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व एएनएम का क्लस्टरवार प्रशिक्षण कराया जा रहा है। ताकि गांव स्तर पर ऐसे बच्चों की पहचान कर उनका उपचार व पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व व्यवहारिक विकास से संबंधित विभिन्न चरणों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही प्रारम्भिक संकेतों के आधार पर बीमारियों या दिव्यांगता की पहचान के गुर सिखाए जा रहे हैं। कार्यशाला में अभिभावकों की काउंसलिंग, बच्चों के विकास संबंधी डेटा संकलन, स्क्रीनिंग प्रक्रिया व संदिग्ध बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इसका संचालन संबंधित क्षेत्र की सीएचओ व एएनएम द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक क्लस्टर में पंचायत सचिवों को क्लस्टर नोडल अधिकारी बनाया गया है।

28 बीमारियों की पहचान को गांव-गांव स्क्रीनिंग डीएम गौरव सिंह सोगरवाल की पहल पर शुरू इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत 28 प्रकार की गंभीर बीमारियों व जन्मजात विकृतियों की शुरुआती दौर में पहचान के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है। बाल विकास व पुष्टाहार विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इसके साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम्य विकास व पंचायतीराज विभाग आपसी समन्वय से कार्य कर रहे हैं। आशा, आंगनबाड़ी व एएनएम घर-घर पहुंचकर 6, 12, 18, 24, 36, 48 व 60 माह की आयु के अनुसार निर्धारित विकासात्मक संकेतकों के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करेंगी।

बनेगा डेटाबेस, सेहतमंद बनाने को एकजुट होंगे विभाग अभियान के दौरान चिन्हित होने वाले सभी बच्चों का विशेष डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके बाद संबंधित विभाग संयुक्त रूप से बच्चे के इलाज व पुनर्वास के लिए काम करेंगे। योजना का लक्ष्य बच्चों में संभावित दिव्यांगता को कम करना, स्कूल ड्रॉप आउट घटाना व उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मंगलवार को सौरहा, उदितपुर समेत कई ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण दिया गया।