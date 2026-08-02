Maharajganj News: आरोप, कांवड़ यात्रियों की सुविधा पर प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान
Maharajganj News: महराजगंज में हिंदू संगठनों ने एसडीएम को पत्र देकर सावन माह में खुले में मांस बिकने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि मांस बिक्री पर रोक और कांवड़ यात्रियों की सुविधा नहीं दी गई तो शांतिपूर्ण धरना देंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 22 जुलाई से ये मांगें बढ़ाई गई थीं।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। हिन्दू संगठन के लोगों ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर सावन माह में कस्बे एवं ग्रामीण क्षेत्र के चौक-चौराहों पर खुले में मांस बेचने पर नाराजगी जताई है। साथ ही कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं का उपेक्षित किए जाने का आरोप लगाया है। प्रशासन को 24 घंटे की चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि खुले में मांस बेचने पर प्रतिबंध एवं कांवड़ यात्रियों की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो कस्बे के मुख्य चौराहे पर समस्त हिन्दू संगठन के लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाएंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीते 22 जुलाई को पत्र देकर सावन माह में खुले में मांस की दुकान संचालित करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
साथ ही क्षेत्र से जाने वाले कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं को सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई थी। 10 दिन बीत जाने के बावजूद कांवड़ यात्रियों को अपेक्षित सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पत्र सौंपने के दौरान हिंदू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष सत्यम सोनी, अमन कसौधन, अभय जायसवाल, नीरज यादव, रिशु गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे।
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