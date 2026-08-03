Maharajganj News: हिन्दू संगठनों ने तहसील मुख्यालय पर किया धरना-प्रदर्शन

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सावन माह में नौतनवा नगर क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के चौराहों पर खुले में मांस की दुकान संचालित करने का आरोप लगाते हुए हिन्दू संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रशासन पर लापरवाही व शिथिलता का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार पत्रक देने के बावजूद जिम्मेदारों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मजबूरन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। करीब एक घंटे तक चले धरना-प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारी समझाने-बुझाने में जुट गए। कुछ देर बाद एसडीएम कुणाल मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर धरने को समाप्त कराया।

हिन्दू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष सत्यम सोनी के नेतृत्व में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व में दिए गए मांग पत्रों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। सत्यम सोनी का आरोप है कि बीते 22 जुलाई को स्थानीय प्रशासन को पत्रक देकर सावन माह में कावड़ यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के रास्ते में संचालित हो रहे मांस की दुकानों को बंद करने की मांग की गई थी। बावजूद स्थानीय जिम्मेदारों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और आज भी खुले में मांस की दुकानें संचालित हो रही है। इससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। धरना-प्रदर्शन के दौरान रामप्रीत कन्नौजिया, प्रदीप यादव, रवि गौड़, नीरज यादव, नितेश प्रजापति, अजय रौनियार, राहुल, आलोक पांडेय, प्रदीप जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे।