Maharajganj News: जंगल में झाड़फूंक की सूचना पर हंगामा, पुलिस ने संभाला मामला

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग के दक्षिणी चौक रेंज के खोस्टा प्रथम बीट के जंगल में शुक्रवार को कथित झाड़-फूंक की सूचना पर विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने वहां हो रही गतिविधि का विरोध किया। इस दौरान कुछ लोग मौके से चले गए, जबकि कुछ की कार्यकर्ताओं से कहासुनी हो गई। मामला बढ़ता देख कार्यकर्ताओं ने चौक पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मौके से पुलिस कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। कार्यकर्ताओं में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के जिला गौरक्षक प्रमुख राहुल गुप्ता, सत्य गुप्ता, सत्यम तिवारी, अश्वनी कन्नौजिया, नितेश गुप्ता, आलोक निगम और राहुल समेत अन्य शामिल रहे।