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Maharajganj News: आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिवस पर मनाई जड़ी-बूटी दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन पर जड़ी-बूटी दिवस मनाया गया। इस दौरान, 235 औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। आयुर्वेद और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष ने आयुर्वेद के महत्व को बताया।

Maharajganj News: आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिवस पर मनाई जड़ी-बूटी दिवस

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर मंगलवार को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट व पतंजलि योग समिति की ओर से स्थानीय शिब्बन लाल सक्सेना चौराहे पर जड़ी-बूटी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को आयुर्वेद व पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए नीम, गिलोय, एलोवेरा, पत्थरचूर, अमृता, जामुन, मीठी नीम, अजवाइन समेत 235 औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। पौधों के औषधीय गुणों की जानकारी देते दी, उन्हें घरों में रोपित कर नियमित उपयोग करने की अपील किया।

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जड़ी-बूटी दिवस कार्यक्रम

भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष विंध्यवासिनी सिंह ने कहा कि आचार्य बालकृष्ण ने आयुर्वेद को नई पहचान दिलाने के साथ दुर्लभ जड़ी-बूटियों के संरक्षण, शोध और उनके औषधीय गुणों को समाज तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके प्रयासों से प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ा है।

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पतंजलि योग समिति का योगदान

पतंजलि योग समिति के जिलाध्यक्ष कृष्णमुरारी सिंह ने कहा कि संस्था प्रत्येक वर्ष जड़ी-बूटी दिवस के माध्यम से लोगों को आयुर्वेद से जोड़ने, औषधीय पौधों के संरक्षण व स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। कार्यक्रम का संचालन मुख्य योग शिक्षक संत कुमार वर्मा ने किया। इस दौरान डॉ. प्रताप नारायण पाण्डेय, नगर प्रभारी विनोद गुप्त, उपेंद्र जायसवाल, योग शिक्षक दीपनारायण कसौधन, मनोज मल्लाह व अंगद सिंह सहित आदि कार्यकर्ता व नागरिक उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

जड़ी-बूटी दिवस कब मनाया गया?
यह कार्यक्रम आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया गया।
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