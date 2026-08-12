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Maharajganj News: लटकते तारों से हादसे का खतरा, नपा अध्यक्ष ने लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। महराजगंज सक्सेना नगर में लटकते विद्युत तारों से हादसे की आशंका

लटकते तारों से हादसे का खतरा, नपा अध्यक्ष ने लिया जायजा
लटकते तारों से हादसे का खतरा, नपा अध्यक्ष ने लिया जायजा

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। महराजगंज सक्सेना नगर में लटकते विद्युत तारों से हादसे की आशंका को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता मंगल मौके पर पहुंचीं। उन्होंने वार्डवासियों से समस्या की जानकारी लेने के साथ विद्युत तारों की स्थिति का निरीक्षण किया। लोगों ने तारों के कारण बनी परेशानी व दुर्घटना की आशंका से अवगत कराया।नपा अध्यक्ष ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल विद्युत तारों को दुरुस्त कराने के निर्देश दी । उन्होंने कहा कि किसी हादसे का इंतजार करने के बजाय समय रहते खतरे को दूर करना जरूरी है। नगरवासियों की सुरक्षा व सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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