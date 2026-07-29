Maharajganj News: आषाढ़ी पूर्णिमा पर बौद्ध स्तूप की परिक्रमा, पूजा-वंदना हुई

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। लक्ष्मीपुर क्षेत्र बनरसिहा कला में गुरु पूर्णिमा-आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें दूर दराज से आये बौद्ध धर्मावलंबियों ने बुद्ध वंदना की। स्तूप की पूजा-अर्चना करते हुए सुख-समृद्धि की कामना की। देवदह रामग्राम बौद्ध विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों ने सबसे पहले प्राचीन स्थल की परिक्रमा की। इसके बाद पूजा अर्चना शुरू हुई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भंते धम्मपाल ने कहा कि आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 29 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन का त्याग किया था।

आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि सन् 528 इसवी पूर्व इसी दिन सारनाथ में सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्खुओं को प्रथम धम्म प्रवचन दे कर धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना की थी। आषाढ़ी पूर्णिमा को बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा पूजा-अर्चना करने के बाद बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया जाता है। इस दिन का बौद्ध धर्म मे खास महत्व है। बौद्ध भिक्षु उत्तमानन्द ने कहा कि आषाढ़ी पुर्णिमा को राजकुमार सिद्धार्थ गर्भ धारण किए थे और इसी दिन महाभिनिष्क्रमण व गृह त्याग भी किये थे। सारनाथ में ज्ञान देकर धम्मचक्र प्रवर्तन की शुरुआत भी की थी।देवदह रामग्राम बौद्ध विकास समिति के अध्यक्ष जितेंद्र राव ने कहा कि आगामी 14 अक्टूबर को बनरसिहा कला में विशाल बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसमें देश-विदेश के बौद्ध भिक्षुओं का आगमन होगा। धर्मावलंबियों को त्रिशरण पंचशील पूजा वंदना भंते धर्मपाल ने कराई। इस अवसर पर बौद्ध भिक्षु धम्मपाल, महिपाल, महानाम, कौटिल्य, उत्तमानन्द, बौद्ध उपासक जयराम कोली, जितेन्द्र राव, रामललित गौतम, बीपी भारती, अनिल गौतम, नन्दलाल गौतम, रोहित गौतम, सुग्रीव कुमार, मंगल प्रसाद, चन्द्रभूषण, सन्तराम, डॉ. प्रभु, हरिश्चंद्र चौधरी, रामबचन, रमेश आजाद, तारा, डॉ. गौरीशंकर, रामलगन गौतम, रामललन, अर्जुन बौद्ध आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।