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Maharajganj News: सीट के पीछे पदनाम व मोबाइल नंबर लिखवा दें ब्लाक अधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: गोरखपुर मंडल के संयुक्त विकास आयुक्त प्रेम प्रकाश त्रिपाठी ने घुघली खंड विकास अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने में आसानी के लिए संबंधित अधिकारी का पदनाम और मोबाइल नंबर दीवार पर लिखवाने का निर्देश दिया। उन्होंने विकास कार्यों की भौतिक सत्यापन की भी बात की।

Maharajganj News: सीट के पीछे पदनाम व मोबाइल नंबर लिखवा दें ब्लाक अधिकारी

Maharajganj News: घुघली, हिन्दुस्तान संवाद । गोरखपुर मंडल के संयुक्त विकास आयुक्त ने बुधवार को घुघली खंड विकास अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। कमियों को दूर करने के साथ ही लोगों की सहूलियत के लिए सीट के पीछे दीवाल पर पदनाम और मोबाइल नंबर लिखवाने का निर्देश दिया।संयुक्त विकास आयुक्त प्रेम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि ब्लाक क्षेत्र के गांव के लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालय आना पड़ता है। संबंधित अधिकारी का पदनाम और मोबाइल नंबर नही होने से कार्यालय में उन्हें भटकना पड़ता है। इससे उन्हें काफी परेशानी होती है। लोगों की सहूलियत के लिए सीट के पीछे दीवाल पर पदनाम और मोबाइल नंबर लिखवा दें।

इससे घर से आने से पहले संबंधित अधिकारी के फोन पर उन्हें उपस्थित रहने के बारे में जानकारी ले सकें। उन्होंने सेक्टर प्रभारियों को गांवों में जाकर वहां पर हुए विकास कार्य का भौतिक सत्यापन कर बीडीओ को उपलब्ध कराएं।भौतिक सत्यापन रिपोर्ट साप्ताहिक बैठक में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। निरीक्षण के दौरान बीडीओ राहुल सागर, एपीओ मनरेगा अंकित श्रीवास्तव, स्थापना सहायक बालकेश्वर सिंह, सहायक विकास अधिकारी ग्राम्य विकास अमरेंद्र प्रताप सिंह, एडीओ पंचायत विनय कुमार पांडेय, लेखा सहायक तेज प्रताप मिश्र और सचिन्द्र श्रीवास्तव मौजूद रहे।

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