Maharajganj News: मंदिर में महिला के गले से झपट ली चेन, पुलिस ने बरामद कर पीड़िता को सौंपा
Maharajganj News: महराजगंज के गोपालपुर शिव मंदिर में पूजा के दौरान एक महिला के गले से सोने की चेन खींचने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद चेन बरामद कर ली गई। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिलाओं की पहचान करने का काम शुरू किया है।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। फरेंदा थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध गोपालपुर शिव मंदिर परिसर में दर्शन-पूजन के दौरान एक महिला के गले से सोने की चेन खींचने का मामला सामने आया है। ग्राम पोखरभिंडा निवासी पीड़िता सुनैना देवी ने आरोप लगाया कि मंदिर में मौजूद दो महिलाओं ने भीड़ का फायदा उठाकर उनके गले से सोने की चेन झपट ली। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे, लेकिन तब तक आरोपी महिलाएं मौके से खिसक चुकी थीं। घटना से मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद पीड़िता ने फरेंदा थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी और कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने मामला दर्ज कर मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। फरेंदा पुलिस के अनुसार जांच के दौरान सोने की चेन मंदिर परिसर से ही सकुशल बरामद कर ली गई और पीड़िता को सौंप दी गई। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिलाओं की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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