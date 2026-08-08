Maharajganj News: नारायणी का जलस्तर बढ़ने से सोहगीबरवा समेत तीन गांवों के चारों तरफ लगा बाढ़ का पानी
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। निचलौल ब्लॉक के सुदूरवर्ती ग्राम सोहगीबरवा जाने के रास्ते में रोहुआ नाला
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। निचलौल ब्लॉक के सुदूरवर्ती ग्राम सोहगीबरवा जाने के रास्ते में रोहुआ नाला में पानी भर जाने से इधर के तीन ग्राम पंचायतों के लोगों को आने जाने में नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नेपाल के पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते नारायणी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसके चलते रोहुआ नाला उफान पर आ गया है।रोहुआ नाले में पानी भरने से सोहगीबरवां, भोथहा और शिकारपुर के ग्रामीणों को फिर नाव से आना जाना पड़ वह है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी का जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो गांव में भी पानी घुस जाएगा।
ऐसे में पूरी दिनचर्या ही प्रभावित हो जाएगी। प्रधान प्रतिनिधि सोहगीबरवा रामदरश कुशवाहा, भोथहा ग्राम प्रधान रंजीत राय, वीरेन्द्र प्रसाद, रंजन यादव आदि ने बताया कि नेपाल में हो रही लगातार बारिश के चलते नारायणी अपने उफान पर है। गाँव के चारों तरफ बाढ़ का पानी आ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिहार राज्य में पड़ने वाले रोहुआ नाला में वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व द्वारा छलका पुल बनवाया गया था, लेकिन उससे कोई फायदा नही है उस पुल के ऊपर चार से पांच फिट पानी आ जाने के कारण आने-जाने में नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।
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