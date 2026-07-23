Maharajganj News: खाद लेने जा रहे किसान की सड़क हादसे में मौत
Maharajganj News: महराजगंज के भिटौली थाना क्षेत्र में एक किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई। दयानंद (55) खाद लेने जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मारी। गंभीर चोटों के बाद अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस अज्ञात बाइक चालक की तलाश कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। भिटौली थाना क्षेत्र के राजमंदिर निवासी एक किसान की गुरुवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस फरार अज्ञात बाइक चालक की तलाश शुरू कर दी है। राजमंदिर सिसवा राजा निवासी दयानंद (55) पुत्र मन्नू खाद लेने के लिए जड़ार जा रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार अज्ञात बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस से उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच करते ही उसे मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भेज दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना करने वाले अज्ञात बाइक चालक की तलाश में जुटी है।प्रभारी निरीक्षक भिटौली सतेंद्र कुमार राय ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। मृतक का लड़का बाहर है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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