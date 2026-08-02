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Maharajganj News: अमरूद तोड़ने से मना करने पर बुजुर्ग की लाठी से पीटकर हत्या, हिरासत में आरोपी महिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के धरमौली गांव में अमरूद तोड़ने को लेकर विवाद गंभीर हो गया। 70 वर्षीय बुजुर्ग पर एक महिला ने लाठी से हमला किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले में महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।

अमरूद तोड़ने से मना करने पर बुजुर्ग की लाठी से पीटकर हत्या, हिरासत में आरोपी महिला
अमरूद तोड़ने से मना करने पर बुजुर्ग की लाठी से पीटकर हत्या, हिरासत में आरोपी महिला

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के धरमौली गांव में रविवार को अमरूद तोड़ने की मामूली बात को लेकर हुआ विवाद खूनी रंजिश में बदल गया। घर के दरवाजे पर लगे अमरूद के पेड़ से फल तोड़ रहे तीन वर्षीय बच्चे को मना करने पर उसकी मां इस कदर भड़क गई कि उसने 70 वर्षीय बुजुर्ग पर लाठी से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस मामले में आरोपित महिला के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।

विवाद का कारण

धरमौली निवासी मुखलाल शर्मा (70) रविवार दोपहर अपने घर पर अकेले थे। इसी दौरान पड़ोस का एक तीन वर्षीय मासूम उनके दरवाजे पर लगे अमरूद के पेड़ से फल तोड़ने लगा। मुखलाल ने बच्चे को ऐसा करने से मना किया। इस बात की जानकारी जब बच्चे की मां को हुई तो वह आपा खो बैठी। मुखलाल से उलझ गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई।

घटना का विवरण

आक्रोशित महिला ने पास में पड़ी लाठी उठाकर बुजुर्ग के सिर पर प्रहार कर दिया। सिर में गहरी चोट लगने से मुखलाल खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े और अचेत हो गए। चीख-पुकार सुनकर दौड़े परिजन व ग्रामीण आनन-फानन में घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच-पड़ताल के बाद बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।

पुलिस की कार्रवाई

एसओ श्यामदेउरवा सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपित महिला गोल्डी के खिलाफ गैर इरातन हत्या के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

घटना में किसकी हत्या हुई है?
घटना में 70 वर्षीय बुजुर्ग मुखलाल शर्मा की हत्या हुई है।
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