Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Maharajganj News: गंडक पार के तीन गांवों का कटेगा वनवास, नदी पर पुल निर्माण की कवायद तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। गंडक पार बसे तीन गांव सोहगीबरवा, शिकारपुर व भोतहा का

Maharajganj News: गंडक पार के तीन गांवों का कटेगा वनवास, नदी पर पुल निर्माण की कवायद तेज

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। गंडक पार बसे तीन गांव सोहगीबरवा, शिकारपुर व भोतहा का भौगोलिक वनवास खत्म करने के लिए प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट के तहत गंडक नदी पर प्रस्तावित वृहद पुल के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। हाल ही में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने इस पुल को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी व जनहित के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए शासन स्तर पर प्रभावी पैरवी तेज कर दी है, जिससे इन गांवों को सीधे जिला मुख्यालय से जोड़ने की उम्मीद जग गई है।

गंवों की भौगोलिक स्थिति

गौरतलब है कि ये तीनों गांव भौगोलिक रूप से बिहार व नेपाल की सीमा से सटे हैं। वर्तमान में जिला मुख्यालय या तहसील जाने के लिए यहां के ग्रामीणों को पड़ोसी जिले कुशीनगर से बिहार होकर जाना पड़ता है या फिर नेपाल के रास्ते लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

पत्र भेजने की कठिनाई

चिट्ठी भी बिहार होकर पहुंचती है, बारिश में बनता है टापू

इन गांवों की विडंबना यह है कि यदि जनपद से ही कोई सरकारी या निजी पत्र भेजा जाता है, तो वह भी बिहार के डाकघरों से घूमकर इन गांवों तक पहुंचता है। बरसात के चार महीनों में जब गंडक नदी उफान पर होती है तो यह पूरा इलाका टापू में तब्दील हो जाता है। ऐसे में केवल नाव ही आवागमन का एकमात्र सहारा बचती है। आपात स्थिति या इलाज के लिए मरीजों को ले जाना किसी जंग से कम नहीं होता।

प्रोजेक्ट की महत्वता

2014 में स्वीकृत प्रोजेक्ट को पंख लगाने की तैयारी

सामरिक व क्षेत्रीय विकास के लिहाज से गंडक नदी पर बनने वाला यह पुल इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्ष 2014 में ही इस परियोजना को हरी झंडी मिली थी, लेकिन तकनीकी व अन्य कारणों से निर्माण अधर में लटका रहा। अब जिला प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता पर लेते हुए प्रक्रिया तेज कर दी है। पुल बनने से इन तीन गांवों की हजारों की आबादी सीधे जिले से जुड़ जाएगी। सीमावर्ती सुरक्षा व व्यापारिक गतिविधियों को भी नया बल मिलेगा।

डीएम का बयान

डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि गंडक पार के गांवों को直接 जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए यह पुल अति महत्वपूर्ण है। इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड परियोजना के तहत इस प्रस्तावित पुल के निर्माण के लिए शासन स्तर पर प्रभावी पैरवी की जा रही है। उच्चस्तरीय बैठक में भी इसकी आवश्यकता से अवगत कराया गया है। प्रयास है कि जल्द ही सभी प्रक्रियाएं पूरी कराकर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, जिससे क्षेत्रीय जनता को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

सामान्य प्रश्न

गंडक नदी पर पुल का निर्माण किस उद्देश्य से किया जा रहा है?
गंडक नदी पर पुल का निर्माण क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और जनहित के लिए किया जा रहा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Indo-Nepal Border Maharajganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।