Maharajganj News: 49वें दिन भी धरना जारी, जांच में देरी पर भाकियू ने उठाए सवाल
Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के बैनर तले सदर तहसील क्षेत्र के
Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के बैनर तले सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत तेन्दुहिया में पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का धरना बुधवार को 49वें दिन भी जारी रहा। किसान 11 जून से गांव में शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं और प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
किसानों की समस्याएं
भाकियू के जिलाध्यक्ष राम अशीष ने आरोप लगाया कि संगठन की ओर से कई बार जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए त्रिस्तरीय समिति गठित किए जाने की जानकारी दी थी, लेकिन लगभग दो माह बीतने के बाद भी न तो जांच अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और न ही प्रभावित किसानों से संपर्क किया।
भूमि माफियाओं का आरोप
उनका आरोप है कि जांच केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित है। भाकियू का कहना है कि भू-माफियाओं ने मृतका प्रेम किशोरी के नाम पर कथित फर्जी और अपंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर लगभग 55 एकड़ भूमि पर दावा करने का प्रयास किया।
भाकियू की चेतावनी
संगठन का आरोप है कि बाद में कथित रूप से फर्जी अभिलेख तैयार कर काल्पनिक नाम खतौनी में दर्ज कराया गया तथा किसानों की पट्टे की भूमि पर कब्जा कर लिया गया। भाकियू ने चेतावनी दी है कि यदि जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
सामान्य प्रश्न
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