Maharajganj News: टोकन मनी वापसी की प्रक्रिया तेज, 600 किसानों को जल्द मिलेगी राहत

Maharajganj News: महराजगंज, एसएमएएम योजना के तहत लगभग 600 किसानों की लंबित टोकन राशि वापस करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उप कृषि निदेशक संजीव कुमार ने सभी किसानों की अद्यतन सूची निदेशालय को भेजी है। 2023-24 से 2025-26 तक कुल 22 लाख रुपये की टोकन राशि वापस नहीं हो पाई है।

टोकन मनी वापसी की प्रक्रिया तेज, 600 किसानों को जल्द मिलेगी राहत

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) योजना के तहत कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करने वाले और लॉटरी में चयनित न होने वाले करीब 600 किसानों की लंबे समय से लंबित टोकन मनी लौटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उप कृषि निदेशक (डीडीएजी) संजीव कुमार ने टोकन राशि प्राप्त नहीं करने वाले सभी किसानों की अद्यतन सूची दोबारा निदेशालय को भेज दी है। विभाग का दावा है कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही किसानों के खातों में टोकन मनी भेज दी जाएगी।

किसानों की लंबित राशि एसएमएएम योजना के तहत किसानों से आवेदन के समय 5,000 रुपये टोकन मनी जमा कराई जाती है। चयनित किसानों के लिए यह राशि आगे की प्रक्रिया में समायोजित होती है, जबकि लॉटरी में चयन न होने पर नियमानुसार वापस की जाती है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लगभग 600 किसानों की करीब 22 लाख रुपये की टोकन राशि अब तक वापस नहीं हो सकी है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 और 2024-25 के 236 किसानों की 10 लाख रुपये से अधिक तथा वर्ष 2025-26 के 364 किसानों की 12 लाख रुपये से अधिक की टोकन राशि लंबित है।

किसानों की मांग इस बीच किसानों ने कई बार राशि वापस दिलाने की मांग उठाई थी। उप कृषि निदेशक संजीव कुमार ने बताया कि टोकन मनी निदेशालय स्तर पर जमा होती है और उसकी वापसी भी वहीं से की जाती है। जिन किसानों को अब तक राशि प्राप्त नहीं हुई है, उनकी सूची पुनः निदेशालय भेज दी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही सभी पात्र किसानों के बैंक खातों में टोकन राशि भेज दी जाएगी।

वापसी का मामला तीन वित्तीय वर्षों से लंबित भुगतान

वर्ष 2023-24 से लेकर 2025-26 तक टोकन राशि वापसी का मामला लंबित है। कई किसान दो से तीन साल से अपनी जमा राशि का इंतजार कर रहे हैं। अब विभाग द्वारा सूची दोबारा भेजे जाने के बाद भुगतान की उम्मीद जगी है।

कृषि यंत्रों के लिए आवेदन योजना के तहत रोटावेटर, पावर टिलर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, लेजर लैंड लेवलर, मिनी राइस मिल, डिस्क प्लाऊ, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, हैरो, पावर चाफ कटर और आलू बोने की मशीन समेत कई कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।