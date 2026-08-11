Maharajganj News: ई-ट्राईसाइकिल के लिए परतावल में लगा दिव्यांगता शिविर
Maharajganj News: महराजगंज में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा परतावल ब्लॉक परिसर में एक चिह्नांकन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल और अन्य सहायक उपकरण प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न ब्लॉक में और भी चिह्नांकन शिविर आयोजित किए जाएंगे। महिला कल्याण विभाग ने छात्रों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से परतावल ब्लॉक परिसर में चिह्नांकन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल देने व पात्र दिव्यांगजन को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए उनका चिह्नांकन किया गया। इसमें पनियरा और परतावल ब्लॉक के लाभार्थी शामिल रहे।जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय पांडेय ने बताया कि परतावल के बाद 11 अगस्त को घुघली ब्लाक में घुघली व सिसवा ब्लाक का, 12 अगस्त को फरेन्दा में धानी, फ़रेन्दा व बृजमनगंज ब्लाक का, 13 अगस्त को लक्ष्मीपुर में लक्ष्मीपुर व नौतनवा ब्लाक का, 14 अगस्त को मिठौरा में मिठौरा व निचलौल ब्लाक का तथा 17 अगस्त को सदर ब्लॉक में चिन्हांकन शिविर लगाया जाएगा।
इस दौरान महिला कल्याण विभाग से जेंडर स्पेशलिस्ट संजा देवी ने दिव्यांगों व छात्राओं को योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, वन स्टॉप सेंटर जिला बाल संरक्षण इकाई आदि के बारे में जानकारी दी। एडीओ समाजकल्याण श्यामसुंदर तिवारी ने बताया गया कि डीएम के निर्देश पर दिव्यांगजन को सरकारी योजनाओं व सहायक उपकरण के साथ-साथ पहली बार पात्र दिव्यांग छात्राओं को भी ई-ट्राई साइकिल के लिए चिह्नित किया जा रहा है। इस दौरान बाल संरक्षण अधिकारी श्रुति पांडेय, सिद्धार्थ पांडेय, हरि प्रसाद, अनुज कुमार व रुदलदास पटेल आदि मौजद रहे।
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