Maharajganj News: डॉ. नंदिता अध्यक्ष व डॉ. पीयूष महामंत्री चुने गए
Maharajganj News: जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज महराजगंज में शिक्षक संघ का चुनाव हुआ। डॉ. नंदिता मिश्रा को अध्यक्ष और डॉ. पीयूष जायसवाल को महामंत्री चुना गया। इसके अतिरिक्त, अन्य पदों पर भी चुनाव संपन्न हुए। डॉ. नंदिता मिश्रा ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान और महाविद्यालय के विकास पर ध्यान देने की बात कही।
Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कालेज महराजगंज की महाविद्यालय इकाई शिक्षक संघ का चुनाव सुआक्टा के उपाध्यक्ष डॉ. विपिन यादव की उपस्थिति में हुई। चुनाव में सर्वसम्मति से डॉ. नंदिता मिश्रा को अध्यक्ष और डॉ. पीयूष जायसवाल को महामंत्री निर्वाचित किया गया।चुनाव में डॉ. विनय कुमार खरवार को उपाध्यक्ष, डॉ. ज्योत्सना पांडेय को महिला उपाध्यक्ष, मृत्युंजय तिवारी को संयुक्त मंत्री, डॉ. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष व देवेन्द्र कुमार पाठक को सर्वसम्मति से मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद डॉ. नंदिता मिश्रा ने कहा कि हम सभी मिलकर शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शैक्षणिक गुणवत्ता और महाविद्यालय के विकास के लिए काम करेंगे।
शिक्षक संघ को और अधिक सशक्त और एकजुट बनाना प्रथम प्राथमिकता होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।