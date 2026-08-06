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Maharajganj News: डॉ. नंदिता अध्यक्ष व डॉ. पीयूष महामंत्री चुने गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज महराजगंज में शिक्षक संघ का चुनाव हुआ। डॉ. नंदिता मिश्रा को अध्यक्ष और डॉ. पीयूष जायसवाल को महामंत्री चुना गया। इसके अतिरिक्त, अन्य पदों पर भी चुनाव संपन्न हुए। डॉ. नंदिता मिश्रा ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान और महाविद्यालय के विकास पर ध्यान देने की बात कही।

डॉ. नंदिता अध्यक्ष व डॉ. पीयूष महामंत्री चुने गए
डॉ. नंदिता अध्यक्ष व डॉ. पीयूष महामंत्री चुने गए

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कालेज महराजगंज की महाविद्यालय इकाई शिक्षक संघ का चुनाव सुआक्टा के उपाध्यक्ष डॉ. विपिन यादव की उपस्थिति में हुई। चुनाव में सर्वसम्मति से डॉ. नंदिता मिश्रा को अध्यक्ष और डॉ. पीयूष जायसवाल को महामंत्री निर्वाचित किया गया।चुनाव में डॉ. विनय कुमार खरवार को उपाध्यक्ष, डॉ. ज्योत्सना पांडेय को महिला उपाध्यक्ष, मृत्युंजय तिवारी को संयुक्त मंत्री, डॉ. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष व देवेन्द्र कुमार पाठक को सर्वसम्मति से मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद डॉ. नंदिता मिश्रा ने कहा कि हम सभी मिलकर शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शैक्षणिक गुणवत्ता और महाविद्यालय के विकास के लिए काम करेंगे।

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शिक्षक संघ को और अधिक सशक्त और एकजुट बनाना प्रथम प्राथमिकता होगी।

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