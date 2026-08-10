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Maharajganj News: कूड़ा ढोने वाले ई-रिक्शा से 4 बैटरियां चोरी, गन्ने के खेत में पलटी मिली गाड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: ग्राम सभा गुरली रमगढ़वा में एक ई-रिक्शा चोरी हो गया। चोरों ने इसे एक सुनसान स्थान पर ले जाकर बैटरियां निकाल दीं और रिक्शा को गन्ने के खेत में पलट दिया। प्रधान प्रतिनिधि हीरालाल ने इसके खिलाफ पुलिस में तहरीर दी, और जांच जारी है।

Maharajganj News: कूड़ा ढोने वाले ई-रिक्शा से 4 बैटरियां चोरी, गन्ने के खेत में पलटी मिली गाड़ी

Maharajganj News: कटहरी, हिन्दुस्तान संवाद। ​कोठीभार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गुरली रमगढ़वा में गांव में साफ-सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले एक ई-रिक्शा को चोरों ने निशाना बना लिया। ई-रिक्शा को चुराकर एक सुनसान स्थान पर ले जाकर उसमें लगी चार बैटरियां निकालकर वाहन को गन्ने के खेत में पलटकर चोर फरार हो गए।​घटना की जानकारी तब हुई जब ई-रिक्शा गायब मिलने पर प्रधान प्रतिनिधि हीरालाल ने उसकी खोजबीन शुरू की। तलाश के दौरान ई-रिक्शा पास के ही एक गन्ने के खेत में पलटा हुआ मिला। जांच करने पर उसमें से चारों बैटरियां गायब थीं। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

एसओ अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि बैटरी चोरी की तहरीर मिली है। इसकी जांच की जा रही है।

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