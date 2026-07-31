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Maharajganj News: जाम नाली को पुलिस की मौजूदगी में खुलवाया, जलभराव से राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: सिसवा ब्लाक के चिउटहां में लंबे समय से जाम पड़ी नालियों की समस्या को पुलिस की मौजूदगी में दूर किया गया। प्रधान प्रेमशंकर गुप्ता की पहल पर जेसीबी मशीन से नालियों की सफाई कराई गई। बरसात के दिनों में जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

Maharajganj News: जाम नाली को पुलिस की मौजूदगी में खुलवाया, जलभराव से राहत

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सिसवा ब्लाक के चिउटहां में लंबे समय से जाम पड़ी नालियों की समस्या गुरुवार को पुलिस की मौजूदगी में दूर कराई गई। प्रधान-प्रशासक प्रेमशंकर गुप्ता की पहल पर जेसीबी मशीन लगाकर सड़क किनारे की नालियों की सफाई कराई गई।बरसात के दिनों में नालियों के जाम होने के कारण जलनिकासी व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई थी। हल्की बारिश होते ही सड़क पर पानी भर जाता था और कई घरों में पानी घुसने लगता था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि चिउटहां पुलिस चौकी परिसर में भी वर्षा का पानी भर जाता था, जिससे पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

प्रधान ने बताया कि अभियान के दौरान जेसीबी की मदद से नालियों में जमा मिट्टी, कूड़ा-कचरा और अवरोध हटाए गए, जिससे पानी का बहाव सुचारू हो गया। अभियान के दौरान चिउटहां चौकी प्रभारी मनोज यादव, हेड कांस्टेबल रवि प्रकाश, कांस्टेबल रामजनम सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

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