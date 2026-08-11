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Maharajganj News: मेले में कुत्ते का आतंक, दो दिन में 22 लोगों को काटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। परतावल बाजार में लगे मेले में रविवार रात से सोमवार सुबह

Maharajganj News: मेले में कुत्ते का आतंक, दो दिन में 22 लोगों को काटा

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। परतावल बाजार में लगे मेले में रविवार रात से सोमवार सुबह तक एक कुत्ते ने आतंक मचा दिया। कुत्ते ने अलग-अलग समय में 22 लोगों को काटकर घायल कर दिया। घटना से मेले में अफरा-तफरी मच गई। सभी घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां सबको एंटी रैबीज वैक्सीन लगाया गया।कुत्ते के काटने वालों में समीम, निशा, तफसीर, मुस्कान, शिवम, दीपक, सोबरा, कुसुम, गोविंद, सौरभ, राजू, सचिन, हिमांशु, विष्णु, पूजा, अमन, आयुष, बहादुर, सफी, साहिल और सुमित समेत 22 लोग शामिल हैं। परतावल चौकी इंचार्ज आलोक राय भी कुत्ते के काटने से घायल हो गए।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी घायलों को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाया गया। इनमें कुत्ते के काटने की गंभीरता को देखते हुए चार लोगों को एंटी रैबीज सीरम (एआरएस) भी लगाया गया। इनमें दीपक, सचिन, आलोक राय और दिव्या शामिल हैं। रैबीज टीका के देखभाल करने वाले सीबी आर्या ने बताया कि सभी घायलों को घाव की उचित देखभाल करने और निर्धारित समय पर एंटी रैबीज की अगली खुराक लगवाने की सलाह दी है। घटना के बाद मेले में कुत्ते को लेकर लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। नगर पंचायत के कर्मचारी सोमवार दिन में कुत्ते को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे।

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