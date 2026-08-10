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Maharajganj News: ताइक्वांडो से जुड़ेंगे नए खिलाड़ी, 30 को बेल्ट टेस्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News: महराजगंज में एक्सल एकेडमी विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें आगामी खेल आयोजनों की योजना बनाई गई और अधिक नए खिलाड़ियों को जोड़ने का आह्वान किया गया। 30 अगस्त को बेल्ट टेस्ट और अक्टूबर में इंटर स्कूल ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन होगा।

Maharajganj News: ताइक्वांडो से जुड़ेंगे नए खिलाड़ी, 30 को बेल्ट टेस्ट

Maharajganj News: महराजगंज, निज संवाददाता। नगर के एक्सल एकेडमी विद्यालय में रविवार को डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें आगामी खेल आयोजनों की कार्ययोजना तैयार की गई। जिला सचिव अभिषेक कुमार विश्वकर्मा ने प्रशिक्षकों से अधिक से अधिक नए खिलाड़ियों को ताइक्वांडो से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभाओं को तलाशकर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण व प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना एसोसिएशन की प्राथमिकता है।उन्होंने कहा अगस्त के अंतिम सप्ताह में 30 अगस्त को बेल्ट टेस्ट एंड प्रमोशन प्रतियोगिता आयोजित कराया जाएगा। इसके अलावा अक्टूबर में इंटर स्कूल ताइक्वांडो प्रतियोगिता कराने की रूपरेखा भी तय की गई। प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

इस दौरान क्रीड़ा भारती अध्यक्ष श्याम गुप्ता, ताइक्वांडो प्रशिक्षक रिजवान अहमद फैजी, राहुल राय, रियाज अली, सौजन्य स्नेह प्रियदर्शी, फराज अहमद, सनूज पटेल, रिद्धि चौहान, श्वेता प्रजापति, दयानंद त्रिपाठी, जुबेर अहमद, अरशद अली आदि मौजूद रहे।

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